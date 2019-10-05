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فن

ياسر الطوبجي: أصور روحين في زكيبة وأعالج مي كساب في اللعبة.. فيديو

السبت 05/أكتوبر/2019 - 04:17 م
صدى البلد
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ندى فكري - عدسة أحمد بيسو
كشف الفنان ياسر الطوبجي عن كواليس تجربته في مسرحية "اللي عليهم العين" التي تعرض حاليا على مسرح الماركيه بالتجمع الخامس.

وقال ياسر الطوبجي، في تصريح لـ "صدي البلد": أقوم بدور "دكتور قرنفل" وهو صديق البطل الذي يستعين به لتقويم وتربية بناته في إطار كوميدي، حيث إن الشخصية بالنسبة لي جديدة و خصوصا علي المسرح.

وأضاف ياسر الطوبجي ان هذا العمل مكلف انتاجيا واتمني أن يكون سببا في عودة المسرح في مصر، مطالبا بتخفيض سعر تذكرة المسرح لتكون في المتناول من أجل زيادة الإقبال.

وأوضح ياسر الطوبجي أنه يقوم حاليا بتصوير مسلسل “روحين في زكيبة" بطولة اوس اوس وحمدي الميرغني، ومن تأليف لؤى السيد وإخراج محمد مصطفى.

وأكد أنه انتهى من تصوير مسلسل "اللعبة" اخراج معتز التوني وبطولة شيكو وهشام ماجد ومي كساب، مشيرا إلى أنه يقوم بدور دكتور نفسي يعالج الفنانة مي كساب.
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