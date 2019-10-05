خلال سبتمبر.. الداخلية تصدر 3 ملايين بطاقة رقم قومي وشهادات ميلاد ووفاة وقيد عائلي

أعلنت وزارة الداخلية عن جهود قطاع الأحوال المدنية خلال شهر سبتمبر الماضى، في مجالات إصدار البطاقات والوثائق المميكنة وضبط الجرائم، فى إطار خطة تطوير نظام قطاع الأحوال المدنية بإصدار الوثائق المميكنة باستخدام الرقم القومى، علاوةً على استمرار النظام اليدوى الحالى فى إصدار شهادات الميلاد والوفيات ووثائق الزواج والطلاق وفقًا لظروف العمل، وكذا إجراءات لجان ساقطى قيد الميلاد والوفاة، وإعادة القيد وقرارات التغيير والتصحيح والتثبيت.



أسفرت جهود قطاع الأحوال المدنية خلال شهر سبتمبر الماضى عن تحقيق النتائج التالية:



فى مجال إصدار بطاقات الرقم القومى: تم إصدار (1030286) بطاقة رقم قومى.



فى مجال إصدار الوثائق المميكنة: تم إصدار (1713110 ميلاد – 130518 وفاة – 111300 قيد عائلى).



فى مجال الخدمات التى يقدمها القطاع للمصريين المقيمين بالخارج: تم إصدار عدد من الوثائق عبارة عن (2866 قيد وقائع ميلاد أول مرة - 1006 ساقط قيد ميلاد – 419 قيد وقائع وفاة – 45 ساقط قيد وفــاة – 603 قيد وقائع الزواج – 512 قرار تصحيح – 5994 وثيقة مترجمة).



فى مجال مكافحة الجريمة وإحكام الرقابة على المستندات: تم ضبط (3671) قضية.

