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حوادث

أمن القاهرة يضبط لصين أثناء محاولة سرقة طالبين بالاكراه بالمعادي

السبت 05/أكتوبر/2019 - 03:25 م
أمن القاهرة يضبط
أمن القاهرة يضبط لصين أثناء محاولة سرقة طالبين
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كتب محمد صبرى
تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة من ضبط لصين أثناء قيامهما بسرقة طالبين بالاكراه بالمعادي.

وأثناء مرور قوة أمنية من مباحث إدارة تأمين المعادي بمنطقة السرايات، دائرة قسم شرطة المعادي تمكنوا من ضبط طالبين وبحوزته سلاح ابيض " كتر" حال شروعهما فى سرقة هاتف محمول، سلسلة فضة كرها عن طالبين آخرين، وذلك تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط .

واعترفا بارتكاب الواقعة،وبسؤال المجني عليهما اتهماهما بسرقتهما بالإكراه تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.
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