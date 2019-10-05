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فن

أحمد بدير: البطولة الجماعية أثبتت نجاحها الفترة الأخيرة

السبت 05/أكتوبر/2019 - 03:01 م
أحمد بدير
أحمد بدير
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شيري نبيل
قال الفنان أحمد بدير، إن فكرة البطولة الجماعية أثبتت نجاحها الفترة الأخيرة خاصة في أعمال عديدة.

وأضاف الفنان أحمد بدير، في تصريح لـ"صدي البلد"، "طول مشواري الفني وأنا أؤيد البطولة الجماعية، كذلك الفترة الأخيرة معظم الأعمال الفنية التي حققت نجاحا جماهيريا، مثل مسلسل "الطوفان" وكذلك "أبو العروسة" و"سلسال الدم"، فكل هذه الأعمال اعتمدت على البطولة الجماعية، وأيضًا الوجوه الشابة كان لها دور كبير في نجاح هذه الأعمال".

يذكر أن آخر أعماله الفنية مسلسل "حكايتي" من بطولة ياسمين صبرى، وفاء عامر، أحمد حاتم، أحمد صلاح حسنى، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، ناهد رشدى، إسلام جمال، هنادى مهنى، أحمد جمال سعيد، تامر شلتوت، أحمد حلاوة، نهال عنبر، سارة التونسى، دنيا المصرى، وتأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجى.
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