أحمد بدير: البطولة الجماعية أثبتت نجاحها الفترة الأخيرة

قال الفنان أحمد بدير، إن فكرة البطولة الجماعية أثبتت نجاحها الفترة الأخيرة خاصة في أعمال عديدة.





وأضاف الفنان أحمد بدير، في تصريح لـ"صدي البلد"، "طول مشواري الفني وأنا أؤيد البطولة الجماعية، كذلك الفترة الأخيرة معظم الأعمال الفنية التي حققت نجاحا جماهيريا، مثل مسلسل "الطوفان" وكذلك "أبو العروسة" و"سلسال الدم"، فكل هذه الأعمال اعتمدت على البطولة الجماعية، وأيضًا الوجوه الشابة كان لها دور كبير في نجاح هذه الأعمال".



