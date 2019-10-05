اللواء صالح الحسيني: الاستعداد القتالى لنصر أكتوبر بدأ منذ حرب الاستنزاف .. وخسائر الإسرائيليين بها كانت فادحة .. حوار



كشف اللواء أح صالح الحسيني، أنه عند إعلان القوات المسلحة عن فتح باب القبول لدفعة جديدة، تقدم فورًا من أجل الإنضمام للقوات المسلحة، مؤكدا أن سبب دخوله للكلية الحربية من أجل الدفاع عن الوطن، والمشاركة في استرداد سيناء، من المحتل الإسرائيلي، بعد حرب يونيو 1967.



وأضاف "الحسيني" خلال حديثه لـ "صدى البلد"، أنه تخرج في الكلية الحربية في 3 فبراير من عام 1969، وبعدها تم التوجه إلي جبهة القتال على الفور، مشيرًا إلي أنه قبل شهر من التخرج، بدأت حرب الاستنزاف.



حرب الاستنزاف



كشف اللواء أح صالح الحسيني، أنه بعد حرب الاستنزاف كانت البداية الحقيقية لمعركة النصر في السادس من أكتوبر من عام 1973، حيث تم أخذ خبرة القتال في حرب الاستنزاف والتي انتهت في عام 1970، وبعدها بدء الاستعداد لمرحلة العبور، عن الطريق التدريب والاستعداد القتالي لكافة أفرع وإدارات القوات المسلحة.



نصر السادس من أكتوبر



قال اللواء أح صالح الحسيني ، أنه بعد الضربة الجوية التي قامت بها طائرات القوات الجوية المصرية، في 6 أكتوبر من عام 1973، جاء دور سلاح المشاة في الحرب، حيث عبر عشرات الآلاف من الجنود المصريين من غرب القناة لشرقها، وقامت القوات المصرية برفع العلم المصري أعلى خط بارليف، وقامت بالاشتباك مع العدو ، وكبدته خسائر فادحة في أول أيام الحرب.



وأضاف خلال حواره مع "صدى البلد" أن مصر نجحت في تحقيق النصر، حيث تم اختراق خط بارليف، خلال ست ساعات فقط من بداية المعركة وأوقعت القوات المصرية خسائر كبيرة في القوة الجوية الإسرائيلية، ومنعت القوات الإسرائيلية من استخدام انابيب النابالم، كما حطمت أسطورة الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر.

هي دُفعة قُدر لهم بأن يحملوا رايات الوطن، والدفاع عن أرضه ومقدساته، وذلك في وقت كان من أصعب الأوقات التي مرت على الدولة المصرية حينها، لم يكُن لديهم أو لدى جيلهم، سوى الثأر من المُحتل، واسترجاع سيناء الحبيبة، والتي قام العدو باحتلالها في حرب يونيو عام 1967.وفي يوليو عام 1967، أعلنت القوات المسلحة المصرية عن قبولها لدفعة لالتحاق الشباب بالكلية الحربية، وكانت تلك الدفعة تحمل رقم الدفعة "54 حربية"، وقد ترتب على ذلك اندفاع أعداد غفيرة من الشباب، للتقدم وللمشاركة بأرواحهم، فداءً لتحرير تراب الوطن، حيث كان جميع أبناء الدفعة 54 حربية، التحقوا بالكلية الحربية من أجل استرداد الأرض المقدسة، سيناء.وتم التحاق أبناء الدفعة 54 بالكلية الحربية في يوم 22 يوليو من عام 1967، ولقد أعدت الكلية الحربية في ذلك الوقت برامج مكثفة في مجال التعليم والتدريب وتم ضغط الاجازات بين مراحل الدراسة المختلفة وإلغاء الاجازات السنوية، حتى تخرج أبناء الدفعة من الكلية الحربية في 2 فبراير من عام 1969.وبمجرد تخرج أبطال الدفعة 54 حربية، تم توزيع أبطال القوات المسلحة الجدد على وحدات الجيش الثاني والثالث الميداني، وذلك على الحد الأمامي للدفاعات، والتي كانت تعاني من نقص شديد في أعداد الضباط، كما ساهم أبطال الدفعة في مرحلة إعادة بناء القوات المسلحة، ومرحلة حرب الاستنزاف ، منهم من استشهد ، ومنهم من أصيب في هذه المرحلة ، ومنهم من حاز على أرفع الأوسمة والأنواط من أعلى الطبقات في معارك الشرف والكرامة في حرب الاستنزاف.كما شارك أبناء الدفعة جميعًا في حرب التحرير الكبرى، حرب أكتوبر المجيدة ، وحققوا ضمن القوات المسلحة المصرية بكل تخصصاتها ، إنجازات سيتوقف التاريخ أمامها شاهدًا عليها.وبمناسبة مرور 46 عامًا ، على نصر السادس من أكتوبر عام 1973 ، كان لـ "صدى البلد" لقاء مع أحد أبطال الدفعة 54 حربية ، وهو اللواء أح صالح الحسيني، أحد أبطال سلاح المُشاه ، وهو من مواليد مينا القمح، بمحافظة الشرقية ، في 12 نوفمبر 1948، حيث فتح خلال حديثه لـ "صدى البلد"، صندوق الذكريات والبطولات، لحظات الأمل والتمني، التي عاشها ما بين عام 1967 حتى نصر أكتوبر 1973.