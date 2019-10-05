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حوادث

أمن الجيزة: ضبط 8 ملايين عبوة وقرص منشطات وأعشاب تخسيس في مخزن بالطالبية

السبت 05/أكتوبر/2019 - 03:20 م
ضبط ٨ مليون عبوة
ضبط ٨ مليون عبوة وقرص منشطات واعشاب تخسيس
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ندي حمودة - أحمد مهدي
واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق.

وجاء ذلك إنفاذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية.

وأسفرت الجهود عن ضبط مسئول مخزن بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة الطالبية، لحيازته 8 مليون عبوة وقرص عقاقير خاصة بالمنشطات وأعشاب التخسيس مختلفة الأنواع مهربة جمركيًا وغير مسجلة بوزارة الصحة "مجهولة المصدر" ومحظور تداولها بالأسواق.

تحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.
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