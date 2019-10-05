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ديني

هل يجوز للرجل الصلاة في المنزل لتشجيع زوجته.. أمين الفتوى يجيب

السبت 05/أكتوبر/2019 - 03:03 م
الصلاة في المنزل
الصلاة في المنزل
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عبد الرحمن محمد
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن صلاة الرجل في المسجد أفضل شيء يأخذ عليها ثواب كبير، حيث قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "صلاة الرجل في مسجده تزيد على صلاته في بيته وفي سوقه بسبع وعشرين درجة".

وأضاف عثمان، فى إجابته عن سؤال «هل صلاة الرجل في المسجد أفضل أم مع زوجته فى بيته؟»، أن صلاة الرجل في المسجد أفضل من المنزل ولكن إن صلى في المنزل ليساعد زوجته على الصلاة فلا مانع من هذا.

وأشار إلى أنه إن لم يكن لديه القدرة على أن يصلي في المسجد فله أن يصلي في المنزل فصلاته صحيحة لأن الصلاة في المسجد ليست فرض عين بل هى فرض كفاية.
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