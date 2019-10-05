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ثقافة

أكتوبر والجندى المصرى في ثقافة القاهرة

السبت 05/أكتوبر/2019 - 03:00 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
نظّمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة القاهرة، حيث أقام قصر ثقافة حلوان معرض فنون تشكيلية بمناسبة 6 أكتوبر، كما أعّد مجلة حائط عن انتصارات أكتوبر واستكمل ورشة كوفرته أطفال بنادي المرأة.

وأقامت المكتبة الثقافية العامة لحي المعادي ورشة حكي لقصة فرحانة، كما عقدت محاضرة بعنوان "آلام الأسنان" للدكتورة ميري مرقص المسؤول الثقافي بالإدارة الطبية بالمعادي الإيجابية، أوضحت أن ألم الأسنان ناتج عن عدة أسباب من بينها التسوس الذي يُعد من أكثر الآفات انتشارًا في عالمنا المعاصر.

وأشارت، إلى أنه يمكن الوقاية من أمراض وآلام الأسنان والحفاظ عليها سليمة صحيّة لمدة أطول خلال فترة الحياة إذا اتبعنا سبل الوقاية المختلفة وهي طرق بسيطة وميسّرة وفي متناول الجميع، كما أن تسوس الأسنان من الآفات المزمنة الأولى على مستوى العالم، وأن الأمراض التي تصيب اللثة هي أيضًا السبب الرئيس لسقوط الأسنان بعد سن 35 من عمر الإنسان فما بعده.

كما نظمت المكتبة الثقافية العامة لحي المعادي، ورشة خزف بعنوان تشكيل بلاطة خزفيه للدكتور محمود أبو هادية، كذلك شارك قصر ثقافة المستقبل في الإحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر بحضانة الجيل الجديد.

وعقدت مكتبة طفل المعادي محاضرة بعنوان "اكتوبر والجندى المصرى" تضمنت أحداث حرب اكتوبر وبسالة الجندي المصري وقوة عزيمته وإصراره على الانتصار وقوة إيمانه بالله وثقته بأن الله سيحقق لهم النصر، كما انتهت المكتبة من ورشة الجلد لعمل حقيبة يد مبسطة وعملية مع مسابقة فى المعلومات العامة.
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