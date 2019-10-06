خطة البرلمان تتابع توصيات المجلس بشأن موازنة التعليم العالى..الأربعاء

قال النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن لجنة الخطة والموازنة من المقرر أن تعقد أولى اجتماعتها خلال دور الانعقاد الخامس يوم الأربعاء المقبل.



وأشار عمر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن اللجنة من المقرر أن تتابع خلال الإجتماع تنفيذ توصيات البرلمان بشأن الموازنة العامة للعام المالى 2019- 2020 ، وسنبدأ بموازنة وزارة التعليم العالى لدعم المستشفيات الجامعية وحافز الجودة للجامعات المصرية.



وكان قد رفع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الأربعاء الماضي الجلسة العامة الثالثة للبرلمان، بعد إجراء انتخابات هيئات اللجان النوعية، واعتمادها نهائيًا.



ومن المقرر أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأثنين المقبل الموافق 7 أكتوبر،وذلك بحضور رئيس الوزراء.



وشهدت الجلسة إعلان كافة هيئات اللجان النوعية الـ25 ، بعد فوز أغلب رؤساء اللجان النوعية بالتزكية، باستثناء لجنة الإدارة المحلية التي نافست فيها النائبة دينا عبد العزيز، النائب أحمد السجيني، والذي فاز فيها باكتساح.

