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حوادث

ضبط موظف بمجلس دكرنس مكن 6 أشخاص من بناء عقارات على أراض زراعية بدون ترخيص

السبت 05/أكتوبر/2019 - 03:08 م
ضبط موظف بمجلس مدينة
ضبط موظف بمجلس مدينة دكرنس
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مصطفي الرماح
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط موظف بمجلس مركز ومدينة دكرنس بالدقهلية لقيامه باستغلال موقعه الوظيفى وتمكين بعض الأشخاص من بناء عقارات مخالفة.

وأكدت تحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا قيام فنى شئون هندسية بمجلس مركز ومدينة دكرنس باستغلال موقعه الوظيفى والتواطؤ مع عدد 6 أشخاص وتمكينهم من بناء عدد 6 عقارات على أراضى زراعية بدون ترخيص.

وتبين من التحريات قيامه بعدم إتخاذه الإجراءات القانونية بشأن الأعمال المخالفة على الأرض الزراعية بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام القانون ، الأمر الذى أدى إلى الإضرار بالمال العام والتربح من أعمال الوظيفة، فضلًا عن تعريض حياة المواطنين للخطر.

تأكد ذلك بتقرير اللجنة الفنية المشكلة من الإدارة الهندسية بمحافظة الدقهلية والجهات المعنية، وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة واستدعاء المتحرى عنه وبمواجهته إعترف بارتكابه لتلك الوقائع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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