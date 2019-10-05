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رياضة

محمد بركات: ودية بوتسوانا وتدريبات المنتخب على استاد القاهرة

السبت 05/أكتوبر/2019 - 03:23 م
محمد بركات
محمد بركات
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منتصر الرفاعى - نور عادل
كشف محمد بركات مدير المنتخب الوطني الأول، عن إقامة مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره البتسواني في السابعة مساء يوم 14 أكتوبر الجاري على استاد القاهرة الدولي.

وينطلق معسكر منتخب الفراعنة يوم الاثنين المقبل في القاهرة، حيث أوضح محمد بركات أن الجهاز الفني بقيادة حسام البدري قرر أن يخوض الفريق تدريباته على استاد القاهرة الدولي طوال فترة المعسكر.

ويختتم الفريق معسكره بمواجهة دولية ودية تجمعه بنظيره منتخب بوتسوانا في إطار الإعداد لبدء مشوار التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021 والتي تنطلق في شهر نوفمبر المقبل.
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