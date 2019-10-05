كيف عالج حسام البدري أزمة المهاجم في منتخب مصر

عالج الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم أزمة مركز رأس الحربة التي عانى منها المنتخب خلال الفترة الأخيرة، وذلك قبل معسكر اكتوبر الجاري الذي سينطلق يوم الاثنين المقبل.



وأكد الجهاز الفني بقيادة حسام البدري حرصه على التعامل مع المشاكل التي تواجه المنتخب في مركز رأس الحربة وذلك من خلال اختيار اللاعبين لا يلعبون بصفة مستمرة مع انديتهم.



وأشار الجهاز الفني إلى أن اختيار اللاعبين الذي لا يلعبون بصفة أساسية يعود إلى أنهم يجيدون اللعب تحت ضغط باعتبارهم هم أفضل المتاح بالوقت الحالي.



وضمت القائمة: محمد الشناوي ومحمد عوّاد ومحمد بسام ورجب بكار واحمد فتحي ومحمود علاء وباهر المحمدي وأيمن اشرف وعبدالله جمعه ومحمد حمدي وطارق حامد وعمرو السولية وحمدي فتحي وعبدالله السعيد ومحمد مجدي افشه وحسين الشحات وعمر جابر وحسام حسن وعمر السعيد.



بالاضافة الي الرباعي المحترف محمد النني وأحمد حجازي ومحمود حسن تريزيجية وأحمد حسن كوكا.