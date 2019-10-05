ضبط سيدة أنشأت كيانا تعليميا وهميا للنصب على المواطنين

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط إحدى السيدات بكفر الشيخ لقيامها بإدارة كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص" لمنح الدارسين به شهادات دورات تدريبية "مزورة".



وأكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا قيام (إحدى السيدات- مقيمة بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ بمحافظة كفر الشيخ) بمزاولة نشاطا إجراميا واسع النطاق فى إدارة كيان تعليمى للتدريب والتنمية البشرية بدون ترخيص - كائن بدائرة قسم شرطة أول كفر الشيخ وترويجها شهادات تدريبية مزورة.. وبالاستعلام من الجهات المعنية أفادت بأن الأكاديمية المشار إليها لم يصدر لها أي تراخيص ولا تخضع لرقابة وإشراف مديرية التربية والتعليم.



وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع أمن كفر الشيخ أمكن ضبطها وبتفتيش مقر الأكاديمية عثر على 18 شهادة باللغة الإنجليزية بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها لإحدى المراكز والجامعات الأجنبية تفيد حصولهم على دورة تدريبية فى مجال القيادة الدولية للحاسب الآلى (مزورة) و(58) شهادة اجتياز دورة تدريبية بأسماء أشخاص مختلفةمنسوب صدورها للأكاديمية الوهمية فى مجالات علمية مختلفة و( 3 ) شهادات باللغة الأجنبية بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها لإحدى المؤسسات ممهورة وكمية كبيرة من إعلانات الدعاية باسم الأكاديمية الوهمية، وصور بطاقات الرقم القومى وشهادات الميلاد بأسماء أشخاص مختلفة و(9) كارنيهات بأسماء أشخاص مختلفة بعضها منسوب للأكاديمية الوهمية والبعض الأخر منسوب لإحدى المؤسسات وجهاز لاب توب ومبلغ مالى.



وبمواجهة المذكورة أقرت بنشاطها المُشار إليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

