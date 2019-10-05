احتفالات النصر.. الاتحاد العام للمصريين بالخارج يحيي ذكرى حرب أكتوبر

نظَّم الاتحاد العام للمصريين في الخارج ندوة بمناسبة الذكرى الـ46 لانتصار أكتوبر المجيد، الذي استعادت فيه الأمة العربية عزتها وقوتها.



وحضر الندوة لفيف من أبناء مصر في الخارج والسادة الأعضاء ورجال الأعمال والفكر والسياسة ، وكان من ضيوف اللقاء الكاتب الصحفي مصطفى بكري والمهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق والدكتور سهير منتصر أستاذ القانون العام والمستشار ابو النجا المحرزي عضو مجلس الشعب الاسبق وقد ألقى كل منهم محاضرة قصيرة تأييدا للرئيس وللدولة التي تنهض بتخطيط واعي وتنفيذ تشرف عليه أجهزة الدولة والهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، وهنأ المتحدثين قواتنا المسلحة الباسلة في عيدها، كما حضر المهندس أكرم بدوي نائبا عن وزيرة الهجرة.



وألقى المهندس إسماعيل أحمد علي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للمصريين في الخارج، كلمة رحب فيها بممثل وزارة الهجرة وبالسادة الضيوف حيث أشار في كلمته أن أبناء الوطن في الخارج يؤيدون فخامة الرئيس وداعمون لسياستة مستنكرين محاولات النيل من شخص الرئيس وقادة الجيش العظيم.



وقد أكد الأمين العام للاتحاد والمتحدث الرسمي علاء سليم أن الأوطان تتعرض للمحن وأن مصر تتعرض لهجمة شرسة تقودها قوى الشر في العالم وتنفذها بعض الخونة والمرتزقة من عبدة المال والهاربين.. لذلك فإن المسريين في الخارج وهبوا حياتهم لخدمة بلادهم مشاركين في الاقتصاد المصري بتحويلات متنامية، وسفراء يدافعون عنها في كل المحافل وفي كل المنتديات في شتى أنحاء العالم.



وأضاف سليم أن الندوة تأتي ضمن خطة الاتحاد وأنشطته للوقوف خلف الدولة ورئيسها وقواتها المسلحة وتوجيه التهاني لقواتنا المسلحة الباسلة حصن الوطن الحصين وفخر جيوش العرب.