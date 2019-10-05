Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

احتفالات النصر.. الاتحاد العام للمصريين بالخارج يحيي ذكرى حرب أكتوبر

السبت 05/أكتوبر/2019 - 03:08 م
كيف أحيا الاتحاد
كيف أحيا الاتحاد العام للمصريين بالخارج ذكرى حرب أكتوبر
Advertisements
سعيد العربي
نظَّم الاتحاد العام للمصريين في الخارج ندوة بمناسبة الذكرى الـ46 لانتصار أكتوبر المجيد، الذي استعادت فيه الأمة العربية عزتها وقوتها.

وحضر الندوة لفيف من أبناء مصر في الخارج والسادة الأعضاء ورجال الأعمال والفكر والسياسة ، وكان من ضيوف اللقاء الكاتب الصحفي مصطفى بكري والمهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق والدكتور سهير منتصر أستاذ القانون العام والمستشار ابو النجا المحرزي عضو مجلس الشعب الاسبق وقد ألقى كل منهم محاضرة قصيرة تأييدا للرئيس وللدولة التي تنهض بتخطيط واعي وتنفيذ تشرف عليه أجهزة الدولة والهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، وهنأ المتحدثين قواتنا المسلحة الباسلة في عيدها، كما حضر المهندس أكرم بدوي نائبا عن وزيرة الهجرة.

وألقى المهندس إسماعيل أحمد علي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للمصريين في الخارج، كلمة رحب فيها بممثل وزارة الهجرة وبالسادة الضيوف حيث أشار في كلمته أن أبناء الوطن في الخارج يؤيدون فخامة الرئيس وداعمون لسياستة مستنكرين محاولات النيل من شخص الرئيس وقادة الجيش العظيم.

وقد أكد الأمين العام للاتحاد والمتحدث الرسمي علاء سليم أن الأوطان تتعرض للمحن وأن مصر تتعرض لهجمة شرسة تقودها قوى الشر في العالم وتنفذها بعض الخونة والمرتزقة من عبدة المال والهاربين.. لذلك فإن المسريين في الخارج وهبوا حياتهم لخدمة بلادهم مشاركين في الاقتصاد المصري بتحويلات متنامية، وسفراء يدافعون عنها في كل المحافل وفي كل المنتديات في شتى أنحاء العالم.

وأضاف سليم أن الندوة تأتي ضمن خطة الاتحاد وأنشطته للوقوف خلف الدولة ورئيسها وقواتها المسلحة وتوجيه التهاني لقواتنا المسلحة الباسلة حصن الوطن الحصين وفخر جيوش العرب.
احتفالات النصر.. الاتحاد العام للمصريين بالخارج يحيي ذكرى حرب أكتوبر
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

60 دقيقة live.. يناقش دور الاتحاد العام للمصريين بالخارج في حلقة غدا

المصريون بأوروبا يجددون ثقتهم في الرئيس السيسي ويدعمون مؤسسات الدولة

ترشيحاتنا

قرار جمهوري بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالسادس من أكتوبر

تشكيل النادي الأهلي المتوقع أمام أسوان في الدوري المصري

حكم الصلاة على المرتبة.. الإفتاء تجيب

وزير الخارجية الأمريكي يوجه صفعة لـ أردوغان بشأن غاز المتوسط

بر الوالدين بعد موتهما.. تعرف على نصائح الأزهر والإفتاء

التنكيس فى الصلاة وحكمه.. الإفتاء تجيب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تونس تتنخب برلمانها.. مراقبة: العملية الانتخابية في القاهرة تسير بشكل مثالي دون ملاحظات

نانسي عجرم وأحلام تتألقان بإطلالات من ديور.. أيهما أجمل ؟

عمرو دياب يتألق في حفله بالأردن .. صور