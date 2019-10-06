طلب إحاطة لوزارة الري بشأن إعادة النظر في زيادة قيمة رسوم المنافع

قال النائب عصام الفقى ، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إنه سيتقدم بأول طلب إحاطة لوزارة الرى بشأن إعادة النظر فى زيادة قيمة رسوم المنافع، خاصه فى ظل مساواة رسوم القرى بالمدينة.



وأكد الفقى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن زيادة رسوم الانتفاع ستجعل قيمة الايجار السنوى للمتر 17 جنيه، واذا قمنا بإحتسابه على 100 متر فقط ستكون القيمة كبيرة جدا.



وكان قد رفع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الأربعاء الماضى الجلسة العامة الثالثة للبرلمان، بعد إجراء انتخابات هيئات اللجان النوعية، واعتمادها نهائيًا.



ومن المقرر أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأثنين المقبل الموافق 7 أكتوبر، وذلك بحضور رئيس الوزراء لالقاء بيان الحكومة.



وشهدت الجلسة إعلان كافة هيئات اللجان النوعية الـ25 ، بعد فوز أغلب رؤساء اللجان النوعية بالتزكية، باستثناء لجنة الإدارة المحلية التي نافست فيها النائبة دينا عبد العزيز، النائب أحمد السجيني، والذي فاز فيها باكتساح.