أحمد بدير يكشف عن دوره في فيلم دفع رباعي

قال الفنان أحمد بدير إنه سعيد بمشاركته في فيلم " دفع رباعي " الذي بدأ تصويره وسوف يعرض بدور العرض السينمائية الفترة المقبلة .





أضاف في تصريح لـ"صدى البلد": أعود بتصوير فيلم "دفع رباعي" وتدور أحداثه حول أب يعود إلى أولاده الثلاثة بعد مرور سنوات وهو معتقد أنهم أصبحوا ذوي مكانة في المجتمع، حيث إن الأب كان يحلم أن يصبح ابنه الأول طبيبا، والثاني مهندسا، والثالث محاميا، ولكن فوجئ بالواقع الذي وصلوا إليه، وخلال الأحداث يتورط الإخوة الثلاثة في عملية إرهابية، وبمساعدة مجموعة من الفتيات ينجحون في إجهاض العملية.





يذكر أن آخر أعماله الدرامية مسلسل "حكايتي" من بطولة ياسمين صبرى، وفاء عامر، أحمد حاتم، أحمد صلاح حسنى، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، ناهد رشدى، إسلام جمال، هنادى مهنى، أحمد جمال سعيد، تامر شلتوت، أحمد حلاوة، نهال عنبر، سارة التونسى، دنيا المصرى، وتأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجى.



