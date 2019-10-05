اتحاد المستثمرين:تقرير الأغذية والدواء الأمريكية بشأن زنتاك وراني غير منطقي

أكد الدكتور محيى حافظ رئيس لجنة الصحة والصناعات الدوائية باتحاد المستثمرين وعضو غرفة صناعة الدواء، أن ما تم تداوله بشأن تقرير إدارة الأغذية والدواء الأمريكية من أن عقار "زانتاك" الأشهر لعلاج الحرقة والحموضة، قد يحمل كميات صغيرة من المواد المسرطنة، هو أمر ليس مدعوم بأدلة علمية موضحا أن سحب زنتاك وفوار راني من السوق بناء علي توصيات وزارة الصحة كان قرار متعجل وسابق لأوانه.





وأضاف أنه زنتاك وراني ومجموعة الأدوية التي ينتمون إليها وتسمى حاصرات الهيستامين، موجودة بالسوق المصري منذ أكثر من ٣٠ عاما وخلال تلك المدة لم يتم تسجيل أي حالة بوجود مصابين بمرض السرطان نتجت عن استخدام هذا العقار، ولم يتم رصد أي شوائب بها مؤكدا أنه كان يجب علي منظمة الدواء المصري والجهات الرقابية بوزارة الصحة سحب عينات لتحليلها أولا قبل سحب تلك العقارات من الصيدليات، مؤكدا أن الدولة المصرية تمتلك هيئات قوية للرقابة على الدواء.





وأشار رئيس لجنة الصحة والصناعات الدوائية باتحاد المستثمرين في بيان له أن اى دواء يطرح في الأسواق يمر بـ٥ مراحل حيث تبدأ المرحلة الأولي بما يسمى المرحلة ما قبل السريرية والتي تحتوي علي تجارب الحيوانات الكبيرة والصغيرة وبعد الانتهاء منهابعد اثبات نجاحها يتم الانتقال للمرحلة الثانية وهي التطبيق علي الانسان وتمر فيها التجارب بأربعة مراحل تبدأ بالتطبيق على شخص سليم لمعرفة حركة الدواء في جسده ثو عدة أشخاص مرضى وبعدها يتم الانتقال للمرحلة التالية بالتطبيق علي بضعة مئات من البشر ثم الانتقال لمرحلة أخري بالتطبيق علي بضعة آلاف من البشر ثم بعدها يتم الانتقال للمرحلة الأخيرة وهي تطبيق الدواء على ملايين من الناس وهذه المرحلة تسمى مرحلة طرح المنتج أو العقار ومراقبته بشكل أكبر عن طريق أمرين مهمين الأولي تسمي اليقظة الدوائية والثانية متابعة الدواء في الأسواق.



