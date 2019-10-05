بشرة خير.. أمطار مبكرة على عدة مناطق في سيناء

شهدت عدد من المناطق بشمال سيناء، هطول أمطار خفيفة مع فصل الخريف صاحبها هبوب رياح باردة.



وقال شهود العيان من أبناء العريش، أنهم شاهدوا لحظات هطول الأمطار اول مرة مع بداية موسم الخريف هذا العام، مؤكدين انها بشرة خير للمزارعين لتجهيز الارض الزراعات الموسمية من الان بحرث الارض وتنميتها ونثر البذور حسب جودة الارض.



ويتوقع أن ياتي موسم شتاء هذا العام مبكرا وهي بشرة خير الي الزراعات والأشجار المعمرة وهذا يعني زيادة معدل الانتاج للفدان الخضروات والفاكهة.



ويستعد أبناء المحافظة لموسم الشتاء بعمل صوب زراعية وانفاق بلاستيكية ، لزراعتها بالخيار والطماطم والفلفل والكوسة.



كما يقوم أهالي وسط سيناء بتطهير الخزانات الأرضية لملءها بمياه الامطار الي جانب عمل سدود ترابية لإغاثة حركة المياه الي الزراعات الر جانب حماية مساكنهم من مياه السيول .