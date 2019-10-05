انحياز للمزارع.. الفلاحين تناشد الدولة بصرف الأسمدة الشتوية في موعدها

قال حسين أبوصدام نقيب الفلاحين: إن قرار وزارة الزراعة ببدأ توزيع أسمدة المحاصيل الشتوية قرار صائب ويخدم الفلاحين وانحياز واضح لهم؛ لافتا إلي أن أسعار السماد كما هي فلا يوجد انخفاض أو ارتفاع بها عن العام الماضي.





وأضاف "أبو صدام" في تصريحات لـ صدي البلد ، أن ما يخدم الفلاحين هذا العام في توزيع الأسمدة هو أن الفلاحين سوف تحصل عليه دفعة واحدة وبالتالي لا يلجأ الفلاح إلي شراؤه من السوق السوداء إلا بنسبة قليلة وهذا لم يكن يحدث خلال السنوات الماضية ، إذ كان يتم توزيعها علي دفعات مما يكلف المزارع مصاريف نقل ولجوئه إلى السوق السوداء.





وناشد "نقيب الفلاحين" بضرورة توزيع الأسمدة في موعدها علي مستوي أنحاء الجمهورية لأن هناك بعض الأماكن البعيدة والتي يصل إليها الأسمدة متأخرا حتى لا يضطر المزارع اللجوء للسوق السوداء، كما طالب بزيادة كميات الأسمدة المدعمة للفلاحين قدر الإمكان .





ووجه الشكر لوزارة الزراعة علي المجهودات التي تقدمها في سبيل الانحياز وانتصار الفلاحين وتقديم كل الدعم لهم ،معلقا:"نطالب بالرقابة الشديدة علي توزيع الاسمدة حتي لايكون هناك فساد أو تلاعب بهذا الشأن ".



