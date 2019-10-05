ضبط شخص نصب على مواطنين بزعم تسهيل إجراءات الحصول على قروض بنكية

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط أحد الأشخاص بسوهاج، لقيامه بالنصب والاحتيال على بعض المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل إجراءات حصولهم على قروض بنكية.



وتبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد من (حاصل على دبلوم صنايع - مقيم بدائرة مركز شرطة دار السلام بسوهاج) بقيام أحد الأشخاص (حاصل على بكالوريوس تجارة - مقيم بدائرة مركز شرطة دارالسلام بسوهاج) بالحصول منه على مبلغ مالى قدره (250 ألف جنيه) مقابل تسهيل حصوله على قرض من أحد البنوك ، إلا أنه لم يف بما وعد به وإمتنع عن رد المبلغ المالى المستولى عليه.



وأكدت التحريات صحة البلاغ وأضافت التحريات حصول المتحرى عنه على مبالغ مالية من أشخاص آخرين تحت ذات الزعم لم يتقدموا للإبلاغ أملًا فى استرداد أموالهم.



وتم استدعاء المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وعثر معه على بعض الصور الضوئية لبطاقات الرقم القومى والسجلات التجارية والبطاقات الضريبية لأشخاص مختلفين من راغبى الحصول على تلك القروض.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



