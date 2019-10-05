أيمن عبد الحميد: التمويل العقاري هو الحصان الرابح خلال المرحلة القادمة

توقع أيمن عبد الحميد الرئيس التنفيذي لشركة أملاك للتمويل - مصر باتجاه البنك المركزي لخفض أسعار الإقراض والخصم مرة أخرى بنسبة 1 بالمائة حتى آخر 2019، مما يرمز لنجاح الاقتصاد المصري خلال الخمس سنوات الماضية ما يعد طفرة كبيرة تحدث عنها العالم بأثره عن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي بمصر في وقت قياسي مما سيكون له عظيم الأثر على الاقتصاد والاستثمار كافة، والذى بدوره سيجعل التمويل العقاري بالنسبة للعميل هو الملاذ الآمن خلال تلك الفترة للاستثمار في مجال العقارات الذي يعد قبلة المصريين الأولى في استثمار أموالهم.



وأضاف أن تأثير انخفاض أسعار الفائدة سيكون إيجابيًا على جميع التمويلات والقروض سواء تمويل عقاري أم تمويل شخصي أو تمويل تجاري أو صناعي، مما يجعل التمويل العقاري هو الحصان الرابح خلال الفترة المقبلة فعلى سبيل المثال سيؤثر انخفاض سعر الفائدة من البنك المركزي بمعدل واحد في المئة على المدى الطويل خلال 20 سنة على انخفاض إجمالي ما سيتم دفعه من العميل خلال هذه المدة بحوالي 20 في المئة، مما سيوفر للعميل هذه النسبة الضخمة ويترتب عليه ايضًا انخفاض قيمة الدخل المطلوب إثباته من العميل قبل التمويل للحصول على أعلى تمويل مقابل دخله هذا بالإضافة إلى انخفاض قسطه الشهري مستقبلًا في حالة انخفاض أسعار الفائدة من البنك المركزي مرة أخرى بنفس النسبة خلال مدة التمويل مما يميز خيار التمويل العقاري عن نظام الأقساط المباشرة على مدد قصيرة ومتوسطة الأمد مع المطورين العقاريين والتي تكون ثابتة وغير مرتبطة بأي تغييرات اقتصادية تحدث.



كما أوضح أن هدف البنك المركزي خلال الفترة الماضية كان الوصول بمعدل تضخم أقل من 10 بالمائة بحلول عام 2020 وهو ما تحقق بالوصول إلى معدل 7.5 بالمائة خلال الشهر الماضى وهذا يعد انجازا كبيرًا بوصول معدلات لتضخم لهذه النسبة ويعتبر طفرة غير مسبوقة منذ سنوات في النهوض بالاقتصاد المصري.