مساعد مدير المخابرات الحربية السابق: نكسة 67 كانت نقطة الانطلاق لانتصار أكتوبر

قال اللواء أحمد زغلول مساعد مدير المخابرات الحربية السابق: إن إنتصار حرب أكتوبر المجيدة جاءت بعد نكسة طويلة بعد 6 سنوات الارض كانت مختصبة من الاحتلال الإسرائلي.
وأضاف «زغلول» خلال برنامج «60 دقيقة» المذاع على «الحدث اليوم» أن نكسة 67 كانت نقطة الانطلاق لانتصار حرب أكتوبر والعودة إلى الأمجاد، مؤكدا أن مصر لن تقبل أن يكون جزء من أرضها خارج حدودها.
وأوضح مساعد مدير المخابرات الحربية السابق، أن نكسة 76 كانت صعبة على المصريين بعد الهزيمة بسبب عدم التكافؤ، لافتا إلى أن المخابرات الحربية كان لها دور مهم في تكوين «منظمة سيناء» لتنفيذ بعض العمليات داخل العمق الإسرائيلي.