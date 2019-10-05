مساعد مدير المخابرات الحربية السابق: نكسة 67 كانت نقطة الانطلاق لانتصار أكتوبر

قال اللواء أحمد زغلول مساعد مدير المخابرات الحربية السابق: إن إنتصار حرب أكتوبر المجيدة جاءت بعد نكسة طويلة بعد 6 سنوات الارض كانت مختصبة من الاحتلال الإسرائلي.





وأضاف «زغلول» خلال برنامج «60 دقيقة» المذاع على «الحدث اليوم» أن نكسة 67 كانت نقطة الانطلاق لانتصار حرب أكتوبر والعودة إلى الأمجاد، مؤكدا أن مصر لن تقبل أن يكون جزء من أرضها خارج حدودها.



