لبلبة رئيس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام العربية بمهرجان الإسكندرية السينمائى الدولى

اختارت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائى الدولى لدول البحر المتوسط النجمة لبلبة لرئاسة لجنة تحكيم مسابقة الأفلام العربية بالمهرجان فى الدورة الـ35 والمقرر انطلاقها فى الفترة من 8 إلى 13 أكتوبر الجارى.





الفنانة لبلبة شاركت من قبل فى الكثير من المهرجانات المصرية والعربية والعالمية كعضو لجنة تحكيم كان آخرها عضويتها للجنة تحكيم مهرجان المركز الكاثوليكي فى دورته الـ 66.



