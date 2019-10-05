أحمد زغلول: من تحاربهم مصر حاليا هم خفافيش الظلام ..فيديو

قال اللواء أحمد زغلول، مساعد مدير المخابرات الحربية السابق، إن الحروب السابقة التي خاضتها مصر مثل حرب أكتوبر كانت مع جيوش منظمة معلوماتية، وتمتلك إمكانات وقوات وأساليب قتالية.





وأوضح اللواء أحمد زغلول، بلقائه ببرنامج "60 دقيقة لايف" المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، والذي تقدمه الإعلامية ماجدة بدوي، أن من تحاربهم مصر حاليًا هم خفافيش الظلام، مشيرًا إلى أنها شبيهة بحرب عصابات، ليس لها قلب ولا دين.





وتابع اللواء أحمد زغلول، أن الحروب لها قواعد؛ لا تضرب كنيسة أو مسجد أو مستشفى، ولا تستهدف مدنيين، وما نراه حاليًا لا علاقة له بتلك القواعد، فهم عناصر لا يمتلكون أدنى المستويات من الإنسانية.





وأشار اللواء أحمد زغلول، إلى أن الله أرسلهم لنا ليكونوا عبرة لأن نصبح على قلب رجل واحد مرة أخرى، كما أنه اختبار لنا وسوف ننجح به.