مخاطر جديدة لتأخر سن الزواج.. دراسة جديدة تكشف الحقيقة الصادمة

كشفت بيانات جديدة لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن معدل ولادة التوائم انخفض إلى أدنى مستوياته منذ عشر سنوات، وذلك بسبب ارتفاع سن الزواج، وهو الأمر الذي يجعل السيدات يخضعون لعلاجات الخصوبة لإنجاب الأطفال.





وأشار الباحثون ، إلى أن معدل ولادة التوائم بلغ ذروته في عام 2014، وانخفض بنسبة 4 ٪ منذ ذلك الحين.





و في العام الماضي ، وصل المعدل إلى أدنى مستوى له منذ عقود، حيث ان السبب الرئيسي فيه هو ارتفاع سن الزواج، والذي وصل إلى 30 عاما





واكد الباحثون، ان الحمل في التوأم، يمكن ان يتسبب في حدوث مضاعفات للأم وجنينها، ومن أبرز المضاعفات التي يمكن ان تحدث بسبب الولادة بالتوائم، الولادة المبكرة، وانخفاض الوزن عند الولادة، حيث ان هذه المضاعفات يمكن ان تزيد بشكل أكبر مع تأخر سن الزواج للمرأة.





وقال الدكتور ديمتري كيسين في مركز السيطرة على الأمراض، غالبًا ما تكون هناك بعض القصص التي تنتشر حول ولادة التوائم، وتتحدث عن مدى إنجاب طفلين في نفس الوقت، ولكن الأمر يمكن ان يشكل خطورة كبيرة على كل من الأم والطفل، ويمكن ان يصل إلى الموت المبكر.





ويولد ما يقرب من 60% من التوائم تتم ولادتهم قبل موعدها في الأسبوع الـ 32 ، وغالبًا ما تحدث بعض المشاكل صحية محتملة، مثل انخفاض الوزن عند الولادة وعدم اكتمال الرئة، وفقا لما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



