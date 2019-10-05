أمين اللجنة النقابية للعاملين بالآثار:احتساب علاوة ٢٠١١ المستحقة لموظفي الوزارة..صور

كشف صلاح الهادي أمين عام اللجنة النقابية للعاملين بالآثار كواليس صدور حكم مهم يأتي لصالح العاملين بالآثار وحقوقهم المالية.



وقال إن عصام حنفى رجل القانون بالإدارة العامة للشئون القانونية والآثار ورئيس اللجنة النقابية بالمجلس الأعلى للآثار،قد نجح فى الحصول على حكم هو الأول فى مصر.



وتابع:الحكم يقضي بإعادة احتساب علاوة ٢٠١١ على الاساسى فى الحقوق المالية المتغيرة التى يستحقها موظفو الآثار فى ٢٠١٥.



من جانبه قال عصام حنفي أن صدور هذا الحكم قد ألزم من صدر ضدهم الحكم بصفة عامة ووزارتى الآثار والمالية بصفة خاصة، العودة لقانون ٤٧ فى فترة سقوط قانون الخدمة المدنية رقم ١٨، وذلك بالعودة الى صرف جميع المستحقات المالية للعاملين بالدولة ومنهم الآثار، بصرف الاساسى والمتغير على قانون ٤٧ وما يترتب عليه من آثار، وهو ما يوضح الخطأ الفادح الذى ارتكبته جهة الادارة فى حق موظفيها بعدم ضم علاوة ٢٠١١ للمتغير حينها.



وتابع: مما ترتب عليه ضياع حقوق مالية للعاملين سيعيدها لهم هذا الحكم التاريخي، باستناده على فتاوى مجلس الدولة التى أشار إليها هذا الحكم،وخلال ايام معدودة سيتم اعلان وزارتى المالية والآثار بتعميم ضم وصرف علاوة ٢٠١١ دون اللجوء للجان فض المنازعات، وهذا بسبب قضاء مصر العادل الذي أعاد الحق لأصحابه.