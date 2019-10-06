أنفلونزا الطيور بشكل خاص .. تعرف على استعدادات صحة الدقهلية لمواجهة الشتاء

أعلنت مديرية الصحة بالدقهلية عن استعداداتها المكثفة لفصل الشتاء وتوفير كافة الأمصال لتجنب أمراض فصل الشتاء خاصة انفلونزا الطيور.



وقال الدكتور سعد عبد اللطيف مكى وكيل وزارة الصحة، إن مصل الإنفلونزا الموسمية متوفر وتم تطعيم الفريق الطبي بالمستشفيات، مع تكثيف المرور على أقسام الصدر والحميات بالمستشفيات وحصر المتخلفين عن التطعيمات الإجبارية.



وطالب " مكى" بضرورة التأكد من توافر التاميفلو بجميع جرعاته في المستشفيات وحصر الأرصدة ووجود البوسترات والمطويات الخاصة بالأنفلوانزا ومتابعة الحالات القادمة من المناطق الموبوءة لمدة 3 أسابيع متواصلة من لحظة وصولها واستمرار المرور على المدارس وانتظام التطعيمات.