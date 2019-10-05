المواطنون في ذكرى حرب 6 أكتوبر : يوم استرداد العزة و الكرامة .. فيديو

العقل يقول لا ، لكن العزيمة والتضحية كانت تهمس في عقول الجنود و تهمهم: " انتم رجال الارض وستسردون أرضكم قريبًا".



رحلوا بجسدهم ولكن ارواحهم لا زالت ترفرف مع علم مصر علي ارض سيناء، هؤلاء جنود الابطال الذين رفضوا ان تحتل مصر من اي عدو غاشم، فهم ضحوا بارواحهم من اجل تراب سيناء، ورووا سيناء بدمائهم لكي يعيش الشعب المصري في امن وامان..ف سلاما لمن رحلوا عنا ولم يرحلوا منا، سلاما علي شهداء الجيش المصري في حرب اكتوبر، وسلاما لابطال اكتوبر الذين طال الله في عمرهم لكي يحكوا لنا تفاصيل هذه الحرب.



و جاءت آراء المواطنين و ذكرياتهم عن حرب اكتوبر كالاتي :

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يقول" حسنين سيد" إن حرب اكتوبر هو يوم عظيم وذكري لن تنسي ابدا مهما طال الزمن...ورحم الله شهداء الجيش المصري جميعا من حرب اكتوبر واطال الله عمر الذين كتب الله لهم الحياة".



واضاف "ابراهيم محمد، ان ذكري حرب اكتوبر تجعلني فخورا بانني مصري وفخورا بجيشي المصري..ورحم الله شهداء الجيش المصري جميعا لقد كانوا رجالا وما زالوا رجالا يحموا تراب مصر بدمائهم...



وتابعت "مروة احمد" ذكري حرب اكتوبر هي ذكري عظيمة لانني عندما كنت طالبة في المرحلة الابتدائية كانت تدرس لنا في المناهج وشاهدت العديد من الافلام تجسد الحرب وفي كل مرة اشعر بالاعتزاز والفخر للذي فعله جيش مصر العظيم..رحم الله شهداء الجيش المصري.



واضاف لؤي حسام، ان ذكري حرب اكتوبر هي نصر وما زالت نصر وفخر لي ولاولادي واحفادي فيما بعد وإنني اشعر بالكرامة والفخر لكوني مصري..رحم الله شهداء وابطال حرب اكتوبر الذين تحدوا كل الصعاب لكي نكون امنين سالمين.



واضاف "هشام سالم" ، ان ذكري حرب اكتوبر تجعلني اتمني ان اكون جنديا في الجيش المصري من جديد وادافع عن تراب مصر لان هذه الذكري تجعلني فخور إنني مصري ورحم الله شهداء مصر الابطال.