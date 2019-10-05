حطب: منتخب الفروسية يخوض منافسات بطولة إسبانيا كفرصة إضافية من الدولي للتأهل للأولمبياد

بداية موفقة بدأها منتخبنا الوطنى للفروسية لقفز الحواجز فى البطولة الدولية التي انطلقت اليوم الجمعة والتى تستضيفها مدينة برشلونة الإسبانية حتى بعد غد الأثنين الجاري، والمؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية رقم 32 التي تقام بالعاصمة اليابانية طوكيو الصيف المقبل فى منافسات الفرق.





ويشارك فى البطولة العديد من الدول الأوروبية والأمريكية ومنها إسبانيا بطلة العالم والبرتغال وإيرلندا وإيطاليا والنرويج وفنزويلا وكولومبيا ، ويتأهل للدورة الأولمبية المنتخب الحاصل على المركز الأول ، ويشارك منتخبنا فى البطولة وسط عمالقة أوروبا كفرصة إضافية لمنتخبنا للتأهل بفريق كامل، حيث أن التأهل الأساسى للأوليمبياد من منافسات المجموعة السابعة التي تقام بمنافساتها بالمغرب خلال الشهر الجارى ، وتستمر فرصتنا فى التأهل للأوليمبياد حتى أوائل مايو المقبل .





قال المهندس هشام حطب رئيس الاتحادين المصرى والإفريقي للفروسية إن الاتحاد الدولي للعبة منح منتخبنا الوطني فرصة إضافية للتأهل من خلال المشاركة مع الدول الأوروبية فى بطولة برشلونة الدولية، نظرا لأن المنتخب المصري هو بطل افريقيا، مشيرا إلى أن التأهل الأساسى لمنتخبنا فى منافسات الفرق عن طريق المجموعة السابعة التى تضم منتخبات 17 دولة منها اليمن والعراق والكويت والسعودية والإمارات وعمان وقطر والبحرين والأردن ولبنان وسوريا ومصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب ، حيث تقام منافسات المجموعة السابعة فى مدينة الرباط المغربية خلال الفترة من 9 وحتى 14 أكتوبر الجاري.





وأضاف هشام حطب، أن الاتحاد المصرى للفروسية فضل خوض منافسات البطولة الدولية أولا والتى تعد من أعلى المستويات العالمية فى اللعبة ، وفى حالة تأهلنا عن طريق أوروبا سيكون شيئا رائعا لأننا ننافس أكبر الدول الأوروبية ، ونشارك فى البطولة بالفرسان سامح الدهان وعلاء ميسرة ونائل نصار وعبد القادر سعيد وكريم الزغبى، أما فى حالة عدم تأهل الفريق المصري فسيكون لدينا فرصة ثانية بالمشاركة فى بطولة المجموعة السابعة التى تستضيفها المغرب فى الفترة من 9 وحتى 14 أكتوبر الجارى لتأهل الفريق المصرى ، والذى غاب عن التأهل الأوليمبى منذ نحو 60 عاما ، حيث أن آخر مرة تأهل الفريق المصرى كان فى دورة الألعاب الأوليمبية التى أقيمت بمدينة روما الإيطالية عام 1960 ، ومثل مصر فى ذلك الوقت الفرسان جمال حارس ومحمد سليم ذكى وعلوى غازى ، ومنذ ذلك التاريخ لم يتأهل اى فريق مصري للأوليمبياد .



