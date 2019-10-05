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مرأة

طبيعي ولا قيصري .. أهم النصائح لاختيار طريقة الولادة الأمثل

السبت 05/أكتوبر/2019 - 06:26 م
صدى البلد
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قسم المرأة
تحتار النساء حول العالم عن اختيار الولادة المفيدة والصحية لها ولطفلها والأكثر أمان، وكثير من النساء تختار الولادة الطبيعية فى المياه ولكن للولادة فى المياه بعض الإيجابيات والسلبيات .

الإيجابيات

1 تخفيف الألم
تساعد الولادة فى المياه على تخفيف الانقباضات، واسترخاء العضلات مما يساعد على تسهيل الولادة بشكل كبير

2 المساعدة في التنفس
تساعد المياه على التنفس بشكل طبيعي ، لأنها تقلل من نوبات القلق والشعور بالألم والاسترخاء

3 أقل صدمة للطفل
تعد المياه أقل صدمة للطفل مقارنة بأنواع الولادة الأخرى لأنه يخلق تشابه للوسط الذى كان به

سلبيات الولادة فى المياه

1 العدوى
يمكن أن تكون هناك مخاطر عدوى من المياه أو من الحوض نفسه ، أو من مخرج الأنابيب

2 غير مريحة
على الرغم من مميزاتها الكثيرة إلا أن هناك خطر فتح الأمعاء داخل المياه عن طريق الخطأ

3 حالة الطوارئ
فى حالة حدوث أى شيء يصعب نقل الأم من حوض المياه إلى مكان آخر.
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