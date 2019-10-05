طبيعي ولا قيصري .. أهم النصائح لاختيار طريقة الولادة الأمثل

تحتار النساء حول العالم عن اختيار الولادة المفيدة والصحية لها ولطفلها والأكثر أمان، وكثير من النساء تختار الولادة الطبيعية فى المياه ولكن للولادة فى المياه بعض الإيجابيات والسلبيات .
الإيجابيات
1 تخفيف الألم
تساعد الولادة فى المياه على تخفيف الانقباضات، واسترخاء العضلات مما يساعد على تسهيل الولادة بشكل كبير
2 المساعدة في التنفس
تساعد المياه على التنفس بشكل طبيعي ، لأنها تقلل من نوبات القلق والشعور بالألم والاسترخاء
3 أقل صدمة للطفل
تعد المياه أقل صدمة للطفل مقارنة بأنواع الولادة الأخرى لأنه يخلق تشابه للوسط الذى كان به
سلبيات الولادة فى المياه
1 العدوى
يمكن أن تكون هناك مخاطر عدوى من المياه أو من الحوض نفسه ، أو من مخرج الأنابيب
2 غير مريحة
على الرغم من مميزاتها الكثيرة إلا أن هناك خطر فتح الأمعاء داخل المياه عن طريق الخطأ
3 حالة الطوارئ
فى حالة حدوث أى شيء يصعب نقل الأم من حوض المياه إلى مكان آخر.
الإيجابيات
1 تخفيف الألم
تساعد الولادة فى المياه على تخفيف الانقباضات، واسترخاء العضلات مما يساعد على تسهيل الولادة بشكل كبير
2 المساعدة في التنفس
تساعد المياه على التنفس بشكل طبيعي ، لأنها تقلل من نوبات القلق والشعور بالألم والاسترخاء
3 أقل صدمة للطفل
تعد المياه أقل صدمة للطفل مقارنة بأنواع الولادة الأخرى لأنه يخلق تشابه للوسط الذى كان به
سلبيات الولادة فى المياه
1 العدوى
يمكن أن تكون هناك مخاطر عدوى من المياه أو من الحوض نفسه ، أو من مخرج الأنابيب
2 غير مريحة
على الرغم من مميزاتها الكثيرة إلا أن هناك خطر فتح الأمعاء داخل المياه عن طريق الخطأ
3 حالة الطوارئ
فى حالة حدوث أى شيء يصعب نقل الأم من حوض المياه إلى مكان آخر.