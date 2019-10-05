Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

نائب: ملف الحماية الاجتماعية يحظى باهتمام كل مؤسسات الدولة

السبت 05/أكتوبر/2019 - 05:50 م
النائب محمد العقاد
النائب محمد العقاد
Advertisements
فريدة محمد - ماجدة بدوي - محمود فايد
قال النائب محمد العقاد، إن ملف الحماية الاجتماعية من أبرز الملفات التى تحظى باهتمام الدولة بكافة مؤسساتها، وعلى رأسها القيادة السياسية، فغ=على مدار الأعوام السابقة شهدنا إقرار العديد من التشريعات لصالح المواطن البسيط، وبالأخص الحماية الاجتماعية من إجراءات وتشريعات بما يدعمه فى ظل برنامج الإصلاح الاقتصادى.

وأشار العقاد فى بيان صحفى له، إلى أن برنامج الحماية الاجتماعية أصبح يمثل 25% من موازنة الدولة، الأعوام الماضية شهدت توافقًا بين الحكومة والبرلمان لإنجاز كافة الإجراءات والتشريعات الخاصة بمحدودى الدخل، ونتج عن ذلك زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية، فى الموازنة العامة للعام الجارى بنسبة كبيرة مما انعكس أثرها على هذه الشريحة من المجتمع.

وأوضح العقاد، أن الفترة المقبلة ستشهد مزيد من الاهتمام من قبل اجهزة الدولة بملف الرعاية الاجتماعية، والحماية بمحدودى الدخل، وذلك فى إطار حرص القيادة السياسية على تخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين بشكل عام، مشيدا بقرارات العلاوات الاستثنائية الدورية ورفع الحد الأدنى للأجور، بجانب التنسيق فى تنفيذ مبادرات للقضاء على العشوائيات و100 مليون صحة وغيرها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عمر حسن: قرار الجمعية العمومية لقسمى التشريع والفتوى أنصف الهيئة القومية للتأمين

ترشيحاتنا

محمد صلاح يتخطى رونالدو ويطارد ميسي على لقب جديد

قرار هام من فايلر لـ لاعبي الأهلي في أسوان

اهم الاخبار .. بشرى سارة من متحدث الرئاسة .. تفاصيل صفقة القرن .. الوساطة في أزمة سد النهضة

نانسي عجرم وأحلام تتألقان بإطلالات من ديور.. أيهما أجمل ؟

ننشر تفاصيل صفقة القرن.. أمريكا تقرر إعلان الخطة بهذا التوقيت

فنانة سورية تتهم آدم بخطفها والاعتداء عليها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها تريند جوجل .. إطلالات مميزة تبرز أناقة فوز الفهد

كارثة بعد أزمة سمكة الأرنب.. 9 أنواع من الأسماك لا تأكلها

مستعجلين ع الشتا.. 4 فنانات يتألقن بـ الفرو والملابس الثقيلة