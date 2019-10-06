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فى الذكرى 46 من انتصارات أكتوبر.. شهداء مطروح ضحوا بأنفسهم وروت دماؤهم رمال سيناء.. قصص وحكايات أبطال العبور

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 01:05 ص
شهداء مطروح فى اكتوبر
شهداء مطروح فى اكتوبر 73
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ايمن محمود
  • الذكرى 46 لنصر أكتوبر تعيد أبطال ضحوا بأرواحهم
  • شهداء مطروح ضحوا بأنفسهم وروت دماؤهم رمال سيناء
  • ابن السلوم استشهد بعد العبور مباشرة
  • وعبد الكريم حجاج أول شهيد لواء مشاة في الجيش المصرى

تعيد ذكرى السادس من أكتوبر من كل عام تذكر أبطال مصريين سطروا تاريخ مصر بأحرف من نور وضحوا بأرواحهم ودمائهم لتعيش مصر حرة مستقرة.

ومن أبطال معركة أكتوبر أبطال من محافظة مطروح منهم من استشهد دفاعًا عن الوطن ومنهم من يعيش بيننا، ولا تزال تعلو أسماؤهم في أذهان المصريين.

ومن مدينة السلوم على الحدود المصرية الليبية، البطل محمد الساعدي خليل المعبدي القطعاني، الذي انضم إلى صفوف المحاربين من مواليد 1951م، وكان مجندًا بسلاح الصاعقة، وأول من استشهدوا في يوم 6 أكتوبر، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة على تراب سيناء الحبيبة بعد اقتحام خط بارليف مباشرة.

والساعدي ترك ابنه الوحيد إبراهيم، في المهد وحمل السلاح للزود عن التراب الوطني، وتخليدًا لذكراه أطلق اسمه على أحد شوارع مدينة السلوم.

ومن هؤلاء الرجال الشهيد الملازم أحمد عبدالكريم حجاج، فهو مواليد سنة 1949 بمدينة مرسى مطروح والتحق بالكلية العسكرية بعد حصوله على الثانوية العامة سنة 1968 وبعدها بـ9 شهور انتقل إلى الكلية الحربية، وعقب تخرجه تم اختياره للالتحاق باللواء 130 مشاة الأسطول وهو أول لواء يتم تشكيله بهذا السلاح الجديد على الجيش المصري وجيوش الشرق الأوسط كلها،.

واستشهد أثناء عودته لإنجاز بعض المهام بالضفة الغربية للقناة، وليكون أول شهيد لواء مشاة في الجيش المصرى ، وتخليدًا لذكرى البطل الشهيد أطلق أسمه على أكبر مدرسة ثانوية في المحافظة.

ومن بين شهداء العبور الشهيد "غيضان مير محمد عفون زهويق العبيدي"، وكان مجندًا بالوحدة 20، سائق سيارة خاصة بنقل أحد قيادات الجيش الثالث الميداني، ومع إندلاع الحرب وتقدم القوات والتوغل داخل سيناء، تم استهداف سيارته وبرفقته قائد الكتيبة وتحولت جثثهم إلى أشلاء وروت دمائهم أرض سيناء التي دفنوا فيها.

وهناك الشهيد "محمد عبد الحليم محمد أحمد المعناوي"، التحق بالقوات المسلحة عقب تخرجه في كلية التربية الرياضية وكان مجندًا بسلاح المشاة وقاتل بشجاعة حتى استشهد في يوم 12 أكتوبر.

وهناك أيضا الشهيد "محمد مصطفى عبد الرحمن الرويني" ، من مواليد قرية سيدي حنيش بمطروح ، وتطوع في سلاح المشاة بالقوات المسلحة ، وعبر خط بارليف يوم 6 أكتوبر 1973، واستشهد ودفن بقلب سيناء ثم نقل جثمانه بعد ذلك وأعيد دفنه بمقابر الإسماعيلية ، ومنحه الرئيس محمد أنور السادات نوط الشجاعة العسكرية من الطبقة الأولى تقديرًا لشجاعته.

وهناك الكثير والكثير من أبناء مطروح الذين كانوا لهم دور في الحرب منهم الشهيد "عبد ربه خالد عبد القادر السمالوسي" الشهيد "محمد الساعدي خليل المعبدي".

وهناك من الأبطال الذين شاركوا في الحرب وفرحوا بانتصارهم منهم من علي قيد الحياه ومنهم من لقي ربه المقاتل "عوض بو مجاور العبيدي" ، المقاتل "عبدالمالك تماوي الفردي”، العميد "إبراهيم عبد السيد مسعود المالكي" ، بن قبيلة الموالك، والعميد "صابر كاسح العشيبي" .
فى الذكرى 46 من انتصارات أكتوبر.. شهداء مطروح ضحوا بأنفسهم وروت دماؤهم رمال سيناء.. قصص وحكايات أبطال العبور
فى الذكرى 46 من انتصارات أكتوبر.. شهداء مطروح ضحوا بأنفسهم وروت دماؤهم رمال سيناء.. قصص وحكايات أبطال العبور
فى الذكرى 46 من انتصارات أكتوبر.. شهداء مطروح ضحوا بأنفسهم وروت دماؤهم رمال سيناء.. قصص وحكايات أبطال العبور
فى الذكرى 46 من انتصارات أكتوبر.. شهداء مطروح ضحوا بأنفسهم وروت دماؤهم رمال سيناء.. قصص وحكايات أبطال العبور
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