أمن الجيزة يكشف لغز العثور على جثة فتاة بجوار شاب في سيارة بالطالبية

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، تفاصيل العثور على جثة فتاة داخل سيارة برفقة شاب مغشي عليه بمنطقة الطالبية.



البداية بلاغ من شرطة النجدة أفاد العثور على شاب مغشي عليه داخل سيارة بمنطقة الطالبية وبجواره جثة فتاة داخل السيارة.



وعلى الفور شكل اللواء محمود السبيلي مدير الادارة العامة لمباحث الجيزة، فريق بحث بقيادة اللواء عاصم ابو الخير نائب مدير الادارة العامة لمباحث الجيزة، لكشف ملابسات الواقعة.



وكشفت تحريات فريق البحث الذي ضم العقيد محمد غراب وكيل فرقة مباحث الطالبية والعمرانية، والمقدم أحمد عاصم رئيس مباحث الطالبية، ان الجثة لفتاة عشرينية، وبصحبتها شاب في العقد الثالث من عمره داخل سيارة ملاكي.



كما تبين من الفحص وفاة الفتاة وإصابة الشاب بسبب جرعة مخدرات.



تحرر المحضر اللازم ونقل الشاب الي المستشفي وجثة الفتاة الي المشرحة، وتباشر النيابة التحقيقات.