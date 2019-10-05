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مرأة

لسه شباب.. إطلالات أنيقة تكشف جمال بطلة فيلم تايتنك في عيد ميلادها الـ 44

السبت 05/أكتوبر/2019 - 10:30 م
صدى البلد
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قسم المرأه
تتألق بطلة فيلم تايتنك كيت وينسلت، بإطلالات جذابة وأنيقة ودائما ما تختار اللون الأسود الذي يدل على الفخامة والأناقة في مناسبتها والتي تبلغ من العمر 44 عاما.

وبمناسبة عيد مولدها سوف نعرض لكم مجموعة إطلالات مختلفة لبطلة فيلم تايتنك، والتي لا تتكلف فى اختيار ملابسها بل ترتدي ما يناسب جسمها وما يبرز جمالها.

وتعتمد كيت وينسلت على ميكب هادئ وخفيف مناسب لبشرتها مع أحمر شفاه باللون الأحمر وقليلًا ما تضع البلاشر الذي يضيف رونقًا لإطلالتها.

وتنال إطلالاتها إعجاب متابعيها، ولا تتكلف في اختيار تسريحة شعرها بل تختار ما يناسب إطلالتها وتحب ترك شعرها بشكل انسيابي أنيق.

وتختار مجموعات رقيقة من الإكسسوارات التي تدعم وتلائم إطلالتها فتنسق مجموعة من الأساور الرقيقة مع خاتم بسيطة، و قلادة مع خاتم هكذا.

وإليكم مجموعة من الصور التي توضح تفاصيل إطلالتها...
لسه شباب.. إطلالات أنيقة تكشف جمال بطلة فيلم تايتنك في عيد ميلادها الـ 44
لسه شباب.. إطلالات أنيقة تكشف جمال بطلة فيلم تايتنك في عيد ميلادها الـ 44
لسه شباب.. إطلالات أنيقة تكشف جمال بطلة فيلم تايتنك في عيد ميلادها الـ 44
لسه شباب.. إطلالات أنيقة تكشف جمال بطلة فيلم تايتنك في عيد ميلادها الـ 44
لسه شباب.. إطلالات أنيقة تكشف جمال بطلة فيلم تايتنك في عيد ميلادها الـ 44
لسه شباب.. إطلالات أنيقة تكشف جمال بطلة فيلم تايتنك في عيد ميلادها الـ 44
لسه شباب.. إطلالات أنيقة تكشف جمال بطلة فيلم تايتنك في عيد ميلادها الـ 44
لسه شباب.. إطلالات أنيقة تكشف جمال بطلة فيلم تايتنك في عيد ميلادها الـ 44
لسه شباب.. إطلالات أنيقة تكشف جمال بطلة فيلم تايتنك في عيد ميلادها الـ 44
لسه شباب.. إطلالات أنيقة تكشف جمال بطلة فيلم تايتنك في عيد ميلادها الـ 44
لسه شباب.. إطلالات أنيقة تكشف جمال بطلة فيلم تايتنك في عيد ميلادها الـ 44
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