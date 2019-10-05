اهم الاخبار .. بشرى سارة من متحدث الرئاسة .. تفاصيل صفقة القرن .. الوساطة في أزمة سد النهضة

متحدث الرئاسة يزف بشرى سارة لأصحاب البطاقات التموينية.. ويؤكد: أتواصل مع المواطنين بنفسي لحل شكاواهم من خلال الصفحة.. ويحذر المواطنين ممن يدسون السم في العسل بهذه الطريقة.. فيديو









الفراعنة ذوو البشرة الداكنة حكموا مصر وتم إغفالهم فى التاريخ



بثت القناة الرابعة البريطانية وثائقيا تستعرض فيه ما يسمى "الفراعنة ذوي البشرة الداكنة" الذين حكموا كل أنحاء مصر..للمزيد



الجنيه يرتفع 6%.. الدولار يعاود مسلسل الهبوط تحت ضغوط الإصلاح



قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية..للمزيد اضغط هنا بثت القناة الرابعة البريطانية وثائقيا تستعرض فيه ما يسمى "الفراعنة ذوي البشرة الداكنة" الذين حكموا كل أنحاء مصر..للمزيد اضغط هنا





تريزيجيه والمحمدي خارج تشكيل أستون فيلا لمواجهة نورويتش بالدوري الإنجليزي



نجح الدولار في وقف مسلسل الهبوط لأيام أمام الجنيه المصري بل وحقق ارتفاعا طفيفا..للمزيد اضغط هنا





كيف تحقق الوساطة التوافق المصري الإثيوبي في اجتماعات سد النهضة ؟ ..فيديو



أعلن دين سميث المدير الفني لفريق أستون فيلا، التشكيلة الأساسية لمواجهة نورويتش سيتي، ضمن منافسات الجولة الثامنة..للمزيد اضغط هنا





دور مربك لإيران.. هل يلعب العراق بالنار بعد أن أعاد العمل لمعبر القائم مع سوريا



قال السفير صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن طرح إثيوبيا الحالي لا يتناسب مع الأوضاع المصرية خاصة في ما يتعلق بمطلبها بفتحة ملء السد وإدارة تشغيله.. للمزيد اضغط هنا





ننشر تفاصيل صفقة القرن.. أمريكا تقرر إعلان الخطة بهذا التوقيت



اتجهت الأنظار نحو خطوة العراق بإعادة فتح معبر القائم –البوكمال الذي يربط العراق وسوريا فى هذا التوقيت..للمزيد اضغط هنا





كم منزل تم إمداده بالغاز الطبيعى فى مصر؟ .. فيديو



نقلت صحيفة "الحياة" اللندنية، اليوم السبت، عن مسؤول أمريكي رفيع قوله إن الرئيس الأمريكي ..للمزيد اضغط هنا





مايكروسوفت تحذر: قراصنة إيرانيون يستهدفون مرشحي الرئاسة الأمريكية 2020



قال الدكتور ياسر مصطفى ، مدير معهد بحوث البترول ، إن حقل ظهر يعتبر طفرة وهو نتاج تخطيط استراتيجى..للمزيد اضغط هنا











قالت شركة مايكروسوفت "Microsoft" الأمريكية "إن مجموعة من المخترقين يرتبطون بالحكومة الإيرانية للمزيد اضغط هنا ..

نشر موقع صدى البلد العديد من الأخبار على مدار الساعات الماضية من اليوم السبت، نستعرضها من خلال التقرير التالي :