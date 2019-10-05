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أخبار البلد

اهم الاخبار .. بشرى سارة من متحدث الرئاسة .. تفاصيل صفقة القرن .. الوساطة في أزمة سد النهضة

السبت 05/أكتوبر/2019 - 04:27 م
صدى البلد
نشر موقع صدى البلد العديد من الأخبار على مدار الساعات الماضية من اليوم السبت، نستعرضها من خلال التقرير التالي :

متحدث الرئاسة يزف بشرى سارة لأصحاب البطاقات التموينية.. ويؤكد: أتواصل مع المواطنين بنفسي لحل شكاواهم من خلال الصفحة.. ويحذر المواطنين ممن يدسون السم في العسل بهذه الطريقة.. فيديو

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية..للمزيد اضغط هنا

الفراعنة ذوو البشرة الداكنة حكموا مصر وتم إغفالهم فى التاريخ

بثت القناة الرابعة البريطانية وثائقيا تستعرض فيه ما يسمى "الفراعنة ذوي البشرة الداكنة" الذين حكموا كل أنحاء مصر..للمزيد اضغط هنا

الجنيه يرتفع 6%.. الدولار يعاود مسلسل الهبوط تحت ضغوط الإصلاح

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تريزيجيه والمحمدي خارج تشكيل أستون فيلا لمواجهة نورويتش بالدوري الإنجليزي

أعلن دين سميث المدير الفني لفريق أستون فيلا، التشكيلة الأساسية لمواجهة نورويتش سيتي، ضمن منافسات الجولة الثامنة..للمزيد اضغط هنا

كيف تحقق الوساطة التوافق المصري الإثيوبي في اجتماعات سد النهضة ؟ ..فيديو

قال السفير صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن طرح إثيوبيا الحالي لا يتناسب مع الأوضاع المصرية خاصة في ما يتعلق بمطلبها بفتحة ملء السد وإدارة تشغيله.. للمزيد اضغط هنا

دور مربك لإيران.. هل يلعب العراق بالنار بعد أن أعاد العمل لمعبر القائم مع سوريا

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