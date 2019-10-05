اختيار الأصدقاء والقيام بالرحلات.. أهم النصائح للاستمتاع بالحياة الجامعية

الحياة الجامعية هى مرحلة تمر بها العديد من الفتيات ويجب أن تستغلها جيدًا من جميع النواحى والقيام بالعديد من الانشطة سواء التعليم أو تكويت العديد من الصداقات الجيدة التى تساندك طوال العمر أو التعرف على أماكن جديدة والذهاب إليها ولأن الكثير منهم يقول أن الحياة المدرسية أفضل بكثير من حياة الجامعة قام موقع بولد سكاى بتقديم أهم المعلومات لهذه الفترة.



1 الالتزام بالوقت:

نحتاج إلى تنظيم الوقت وتحديدة والأستيقاظ فى الوقت المحدد ، الذى يساعد على بدء يوم هادئ.



2 أختيار الأصدقاء الجيدة:

الأصدقاء الجيدة تساعدك على تحقيق أهدافك ، ويقفون بجانبك فى الأوقات الصعبة ويشجعوك على القيام بعمل أفضل.



3 المناقشة:

يساعدك الكلام حول كل ما يخص الكلية فى معرفة كل شئ والأستفادة من كل الأنشطة ، وليس مع الأصدقاء فقط ولكن الأستاذة أيضًا حول كل ما تريد فهمه.



4 الذهاب فى رحلات:

الحياة الجامعية ليست فقط حضور المحاضرات ولكن أيضاَ الذهاب مع الأصدقاء يجعلك تجمع الذكريات الجميلة ، وأيضًا اكتشاف الأماكن الجديدة.