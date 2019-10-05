رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يزور لجان امتحان الشفوي لمسابقة القبول بمعاهد القراءات

زار الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، مقر لجان امتحان الشفوي لمسابقة القبول بمعاهد القراءات للعام الدراسي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠م، وذلك بمقر قاعة مجمع مدينة نصر النموذجي بالقاهرة، وبدأت الامتحانات اليوم السبت الموافق 5 أكتوبر وستستمر حتى الخميس ١٠/١٠/ ٢٠١٩م .



وأثنى رئيس قطاع المعاهد الأزهرية على مستوى الطلاب، وخصوصًا صغار السن، مشددًا على الالتزام والانتظام والجدية؛ لتحقيق العدالة في لجان الامتحان.



وكانت امتحانات اليوم لمناطق القاهرة والشرقية والإسماعيلية، وتستكمل باقي المحافظات الأيام المقبلة، وذلك حرصًا على اختيار أفضل المتقدمين.