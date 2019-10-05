مستعجلين ع الشتا.. 4 فنانات يتألقن بـ الفرو والملابس الثقيلة

بعد مهرجان الجونة السينمائي والاطلالات المكشوفة للفنانات، ظهرت اكثر من فنانة بملابس شتوية في يوم واحد، وكان ابرزهن الفنانة شيرين رضا التي اطلت بـ جاكيت فرو كحلي مع توب أبيض منسقة معه جيب باللون الذهبي مع شنطة كتف متوسطة الحجم، وانتعلت بوت أسود طويلا وبكعب عال وذلك اثناء مشاركتها بمهرجان مالمو للسينما العربية.



كما ظهرت المذيعة أسما شريف منير على متابعيها عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات انستجرام، بصورة جديدة لها خلال رحلتها إلى لندن.



وبدت أسما فى الصور بإطلالة عصرية لافتة، حيث ارتدت جيب باللون الأسود مع بلوزة بنفس اللون كشفت عن جزء من بطنها، ونسقت معهما بالطو طويلا باللون الهافان.



وكانت اخر الفنانات التي ظهرت بملابس شتوية الفنانة درة حيث نشرت صورة لها علي ستورى على وسائل التواصل الاجتماعى وموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة رياضية.



وظهرت درة في إطلالتها ببطلون رياضى باللون البنى، وثوبا باللون البيج، وجاكيت طويلا وبأكمام باللون الجملى، وحملت حقيبة باللون البنى على طريقة الكروس.



وتركت درة شعرها البنى منسدلًا بطريقة تتناسب مع إطلالتها، واعتمدت فى الميكب على الألوان الترابية كأيشاود للعيون والرموش السوداء، وأحمر شفاه باللون البيج الفاتح الذى يتناسب مع بشرتها.



كما نشرت الفنانة رانيا يوسف صورا جديدة لها من الدنمارك ، على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "انستجرام" .



وظهرت رانيا بإطلالة شتوية رياضية من الطراز الأول، حيث ارتدت جاكت طويلا باللون الزيتى بفرو على الرقبة ، ونسقت معه بنطلون جينز من اللون الأزرق ، وارتدت معه كوتشى أبيض ، حاملة حقيبة يد باللون الأزرق.



كما اعتمدت رانيا يوسف في تسريحة الشعر، بترك شعرها منسدلا على كتفيها ،ووضعت بعض اللمسات البسيطة من الماكياج الهادئ.