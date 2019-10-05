Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

مستعجلين ع الشتا.. 4 فنانات يتألقن بـ الفرو والملابس الثقيلة

السبت 05/أكتوبر/2019 - 04:56 م
صدى البلد
Advertisements
ريهام قدري
بعد مهرجان الجونة السينمائي والاطلالات المكشوفة للفنانات، ظهرت اكثر من فنانة بملابس شتوية في يوم واحد، وكان ابرزهن الفنانة شيرين رضا التي اطلت بـ جاكيت فرو كحلي مع توب أبيض منسقة معه جيب باللون الذهبي مع شنطة كتف متوسطة الحجم، وانتعلت بوت أسود طويلا وبكعب عال وذلك اثناء مشاركتها بمهرجان مالمو للسينما العربية.

كما ظهرت المذيعة أسما شريف منير على متابعيها عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات انستجرام، بصورة جديدة لها خلال رحلتها إلى لندن.

وبدت أسما فى الصور بإطلالة عصرية لافتة، حيث ارتدت جيب باللون الأسود مع بلوزة بنفس اللون كشفت عن جزء من بطنها، ونسقت معهما بالطو طويلا باللون الهافان.

وكانت اخر الفنانات التي ظهرت بملابس شتوية الفنانة درة حيث نشرت صورة لها علي ستورى على وسائل التواصل الاجتماعى وموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة رياضية.

وظهرت درة في إطلالتها ببطلون رياضى باللون البنى، وثوبا باللون البيج، وجاكيت طويلا وبأكمام باللون الجملى، وحملت حقيبة باللون البنى على طريقة الكروس.

وتركت درة شعرها البنى منسدلًا بطريقة تتناسب مع إطلالتها، واعتمدت فى الميكب على الألوان الترابية كأيشاود للعيون والرموش السوداء، وأحمر شفاه باللون البيج الفاتح الذى يتناسب مع بشرتها.

كما نشرت الفنانة رانيا يوسف صورا جديدة لها من الدنمارك ، على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "انستجرام" .

وظهرت رانيا بإطلالة شتوية رياضية من الطراز الأول، حيث ارتدت جاكت طويلا باللون الزيتى بفرو على الرقبة ، ونسقت معه بنطلون جينز من اللون الأزرق ، وارتدت معه كوتشى أبيض ، حاملة حقيبة يد باللون الأزرق.

كما اعتمدت رانيا يوسف في تسريحة الشعر، بترك شعرها منسدلا على كتفيها ،ووضعت بعض اللمسات البسيطة من الماكياج الهادئ.
مستعجلين ع الشتا.. 4 فنانات يتألقن بـ الفرو والملابس الثقيلة
مستعجلين ع الشتا.. 4 فنانات يتألقن بـ الفرو والملابس الثقيلة
مستعجلين ع الشتا.. 4 فنانات يتألقن بـ الفرو والملابس الثقيلة
مستعجلين ع الشتا.. 4 فنانات يتألقن بـ الفرو والملابس الثقيلة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إطلالة رياضية لـ هنا الزاهد قبل زفافها بأسابيع

بـ جاكيت غريب.. بسمة بوسيل تظهر بإطلالة عصرية

بفستان طويل وشفاف..درة بإطلالة أنيقة في الجونة

بـ قصير ومشجر.. درة تتألق بإطلالة أنيقة

بـ حقيبة غريبة.. إنجى وجدان على إنستجرام

الجو برد ... رانيا يوسف تبهر جمهورها بإطلالة شتوية من الدنمارك

ترشيحاتنا

عمرو دياب يتألق في حفله بالأردن .. صور

اهم الاخبار .. بشرى سارة من متحدث الرئاسة .. تفاصيل صفقة القرن .. الوساطة في أزمة سد النهضة

فضيحة عروس بعد 42 يوم جواز .. أنجبت طفلا سِفاحًا وتخلصت منه أعلى سطح عقار مهجور

حكم قراءة التشهد كاملا فى الركعة الثانية.. الإفتاء تجيب

20 يناير.. نظر أولى جلسات طعن النيابة على براءة العادلي وآخرين في الاستيلاء على أموال الداخلية

نكشف سر استبعاد شناوى بيراميدز من قائمة منتخب مصر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مستعجلين ع الشتا.. 4 فنانات يتألقن بـ الفرو والملابس الثقيلة

استنساخ .. هبة مجدي بإطلالة ملكية في أول ظهور مع عائلتها

احذر.. أسماك تتناولها يومياً تحتوي على دودة مميتة