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فيديوجراف| علاقة سرية بين قطر والإخوان في أوروبا

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 09:11 ص
قطر والإخوان
قطر والإخوان
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أماني نوار
كشف فيلم وثائقي تفاصيل تمويل مؤسسة قطر الخيرية لمشاريع المساجد والمراكز الإسلامية والمدارس في أوروبا.

وفي ظل مقاطعة دول الخليج لقطر يظهر أن تمويل المساجد في أوروبا يهدف إلى محاولة استغلال الجاليات الإسلامية.

ومن ضمن قائمة المتبرعين للمؤسسة هناك أسماء مسؤولين وأفراد من الأسرة الحاكمة القطرية مثل الشيخ محمد بن حمد آل الثاني والشيخ سعود جاسم احمد آل الثاني.

يشرف على مشاريع قطر الـ22 في فرنست مؤسسة مسلمو فرنسا وهي منظمة تتبنى أيديولجية الإخوان المسلمين.
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