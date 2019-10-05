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محافظات

تسمم 54 حالة.. تفاصيل جديدة في أزمة الفسيخ الفاسد بالإسكندرية

السبت 05/أكتوبر/2019 - 04:30 م
تفاصيل جديدة في أزمة
تفاصيل جديدة في أزمة الفسيخ الفاسد بالإسكندرية
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أحمد عبد العزيز
ارتفع عدد مصابي الفسيخ الفاسد إلى 54 حالة، بعد استقبال مركز السموم بكلية الطب جامعة الإسكندرية، اليوم السبت، 5 حالات جديدة مصابين بتسمم غذائي.

أعلنت الدكتورة مها غانم، مدير المركز، إن إجمالي عدد المصابين بالتسمم بسبب الفسيخ الفاسد بدءًا من يوم السبت الماضي وحتى الآن ارتفع إلى 54 حالة، بينهم 13 حالة جرى حجزهم بالعناية المركزة، وحالة وفاة واحدة.

وأصدرت وزارة الصحة، بيانا أهابت فيه بالمواطنين بالامتناع نهائيا وفورا عن تناول الفسيخ حتى وإن تم إعداده بالمنزل لما قد يمثله من خطورة شديدة.

وقال الدكتور علاء عيد، مستشار وزيرة الصحة والسكان للشئون الوقائية المتوطنة، إن هذا التحذير؛ لنمو نوع خطير من البكتيريا يفرز سمومًا قاتلة تسبب أضرارًا شديدة للمتناولين وخاصةً الأطفال.
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