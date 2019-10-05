رئيس حكومة السودان يستقبل وزراء الري في مصر والخرطوم وإثيوبيا

استقبل رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، اليوم السبت في الخرطوم، وزراء الموارد المائية والري في كل من مصر، والسودان ياسر عباس، وإثيوبيا سلشى بيكيلى.



وناقش رئيس الوزراء السوداني، مع الوزراء الثلاثة نتائج اجتماعاتهم لمناقشة قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، والتي انطلقت أمس الجمعة.



ومن المقرر أن تنتهي الجلسة الختامية لاجتماعات الوزراء في وقت لاحق اليوم.