الشوط الأول.. التعادل السلبي بين فريقي بايرن ميونخ وهوفنهايم بالدوري الألماني

انتهت أحداث الشوط الأول بين فريقي بايرن ميونخ وهوفنهايم في إطار منافسات الجولة السابعة من الدوري الألماني ، على ملعب أليانز أرينا .



وظهر الشوط الأول بأداء متواضع من فريق بايرن ميونخ حيث لم يستطع فريق بايرن ميونخ من ترجمة الأهداف التي اتيحت له من خلال الفرص المختلفة للفريق.



وشهد نهاية الشوط الأول بحصول الإسباني تياجو ألكانترا على إنذار بعد تدخله العنيف على مهاجم فريق هوفنهايم الألماني.



ويتصدر بايرن ميونيخ جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 14 نقطة، بينما يتواجد هوفنهايم في المركز الـ 12 بـ 5 نقاط.

