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قطع مياه الشرب عن 7 مناطق في الإسكندرية.. اعرف السبب والأماكن

السبت 05/أكتوبر/2019 - 05:04 م
قطع مياه الشرب عن
قطع مياه الشرب عن 7 مناطق في الإسكندرية
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أحمد عبد العزيز
أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، قطع المياه عن 7 مناطق بوسط وشرق المدينة، بدءا من الساعة السادسة مساء اليوم السبت بسبب حدوث كسر مفاجئ بخط رئيسي.

وأوضحت الشركة في بيان لها، اليوم، أنه سيتم قطع المياه عن مناطق "جناكليس، لوران، ستانلي، سموحة، باكوس، أبو سليمان، مصطفى كامل".

ووفقا للبيان سيتم ضعف وانقطاع المياه عن تلك المناطق بسبب حدوث كسر مفاجئ بالخط قطر "1000 مم" الخارج من محطة السيوف والمغذي لتلك المناطق.

وناشدت الشركة المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، أو طلب سيارات المياه المتنقلة من خلال الخط الساخن 125.
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