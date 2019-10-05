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أخبار العالم

متاحة لـ142 حالة مرضية .. هذه الصفات تحرمك من الإعانة السنوية فى السعودية

السبت 05/أكتوبر/2019 - 04:43 م
الإعانة السنوية في
الإعانة السنوية في السعودية - صورة أرشيفية
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مـــحـــمــــد مــجــــــدي
أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية قائمة «الإعانات السنوية» المقرر صرفها للمواطنين، والحالات التي تتوافر فيها شروط الإعانة.

ووفق القائمة التي كشفت عنها وزارة العمل السعودية اليوم، فإن الإعانات السنوية سيتم صرفها لـ142 حالة مرضية وإعاقة وبترا، للمواطنين ولمن يحمل هوية القبائل النازحة المتنقلة.

وعن الضوابط المالية التي تحكم صرف الإعانة السنوية، فقد ذكرت صحيفة «عكاز» السعودية أنها تتمثل في أن يقل دخل المستفيد عن 4 آلاف ريال، وبعد وفاة المستفيد يتم صرف شهر الوفاة للورثة.

كما كشفت وزارة العمل السعودية عن عدد من الحالات التي يتم حرمانها من الإعانة السنوية ووقف صرفها للمستفيد، وذلك في حالة وفاة المستفيد، أو في حالة عدم تحديث بيانات المستفيد، ومضي المهلة المقررة بـ3 أشهر من تاريخ جدول التحديث، أو في حالة تجاوز دخل المستفيد حد الـ4 آلاف ريال، أو عند طلب المستفيد أو ولي أمره إيقاف الإعانة، بعد كتابة إقرار بذلك.
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