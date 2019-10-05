بدون مراقبة أو كلاب حراسة .. سائح يفجر مفاجأة عن بلاد النوبة .. فيديو

الحياة فى بلاد الذهب تكسوها المحبة والتعاون والشعور بالأمن والأمان والاستقرار في شوارعها وطرقاتها بكافة المناطق والأحياء السكنية وهذا ما نراه واقعًا ملموسًا على أرض عاصمة الشباب الإفريقى والاقتصاد والثقافة الإفريقية محافظة أسوان التى تمتلك العديد من المقومات والأنماط السياحية الجاذبة للسائح الأجنبى من مختلف دول العالم .



وفي هذا الصدد يلقي " صدى البلد " الضوء على هذا النموذج المثالى والمشرف والذى نجده واقعًا ملموسًا فى إحدى القرى النموذجية للسياحة البيئية وهى قرية غرب سهيل النوبية التى أشاد بها الزائرين من مختلف دول العالم ، وتداول صفات الأمن والأمان بها بعض الزائرين على صفحات التواصل الاجتماعى " الفيس بوك " .



وأكد أحد السائحين المشاهير في حديثه على ذلك في فيديو نشره على صفحته الرسمية على فيس بوك معلقا :" لم يتم سرقة شيء عند إعداد هذا الفيديو ، فى الحقيقة ، لا أعتقد أن أى شخص يسرق هنا .. أنه أمر جنونى ...السير فى منتصف الليل محاط بالمتاجر التى تبلغ قيمتها آلاف الدولارات بدون أي مراقبة أو كلاب حراسة أو كاميرات !



مشيرين إلى أنه نظام قديم من الثقة عبر مر العصور! هنا فى هذا المجتمع النوبي في جنوب مصر .



ولهذا نجد أن قرية غرب سهيل تعد نموذج واقعى للسياحة البيئية فهى تحفة معمارية تطل على نهر النيل بجوار خزان أسوان، ومازالت تحتفظ بتراثها وتردد أغانيها على إيقاعات كفوف سمراء، حيث تستقبل أبناءها فى الأعياد لإقامة أفراحهم بطريقة الأجداد، فهى واحدة من بلاد الذهب تلك الرواية الممتدة التى يتداخل فيها التاريخ مع الأساطير حيث ارتبطت كلها بنهر النيل.



والقرية الآن عبارة عن مزار سياحى مهم تمكنت خلالها مظاهر الحياة اليومية من اجتذاب السائحين الذين يأتون عبر النيل ويقضون وقتًا ممتعًا على الطريقة النوبية تحت قباب بيوت مازالت تحافظ على أصالة ناسها وتراثها.



وعندما تسير فى شوارع قرية غرب سهيل تشعر أن الزمن قد عاد بك إلى أيام النوبة القديمة التي قرأنا عنها فى الأدب النوبى ، ونفس البيوت المعلقة على المدرجات الجبلية المنحدرة ومعظمها على حالها بفنائه الداخلى وزخارفه الخارجية، والمرأة النوبية لا تكف عن تنظيف بيتها وما حوله فى ظاهرة ملفتة للنظر نادرًا ما نجدها بهذا الدأب فى مكان آخر وأمام معظم البيوت تلك المصاطب المليئة بالرمال التى يحرصون على تنظيفها وغربلتها بحيث تبدو الرمال نظيفة على الدوام .



وتقع قرية غرب سهيل فى الضفة الغربية للنيل إلى الشمال من خزان أسوان فى مواجهة جزيرة سهيل ونجوع الكرور والمحطة على بعد 15 كم من أسوان، وكان يعمل أهل هذه القرية بمهنة الصيد والتجارة من القاهرة إلى السودان.



أما اسم القرية الحالى غرب سهيل فلأنها تقع غرب جزيرة سهيل تلك الجزيرة المقدسة التى كان يُعبد فيها الإله خنوم أو الإله الكبش والذي كان يعتقد أنه خالق وأن منابع النيل تبدأ من هنا ومما يذكره المؤرخون عن هذه الجزيرة أنه فى عهد الملك زوسر حدثت مجاعة لمدة سبع سنوات ونصحه الكاهن والمهندس ايمحوتب بانى هرنة المدرج بأن يقدم القرابين لخنوم ولما تقدم بالقرابين فاض النهر، وعدد سكانها يتجاوز الـ 10 آلاف مواطن.



وما يبعث على السعادة هو حالة الرواج السياحى حيث يحرص عدد كبير من السياح على زيارة القرية وغالبًا ما يأتون عن طريق النيل فى مراكب شراعية فى رحلة نيلية، ويرسون عند سفح رملى يسمى بربر ، ثم ينتقلون بالجمال إلى داخل القرية والتى تحولت بعض بيوتها إلى إستقبال السياح ليعيشوا الحياة النوبية ويقومون بشراء المنتجات اليدوية وتقوم النساء بعمل الحناء .