Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

تامر حسني: عزت أبوعوف من أنضف قلوب الدنيا

السبت 05/أكتوبر/2019 - 04:50 م
تامر حسني
تامر حسني
Advertisements
قسم الفن
نشر الفنان تامر حسني، فيديو للفنان الراحل عزت أبوعوف، وهو يتحدث عنه قبل وفاته، حيث قال عزت أبو عوف في الفيديو: "تامر من أفضل الناس اللي بحب أشتغل معاهم".

وعلق "تامر" على الفيديو قائلا: "حبيب قلبي دكتور عزت أبو عوف الله يرحمه ويحسن إليه فعلا أجمل وأنضف قلوب اللي في الدنيا".

يذكر أن تامر حسني يستعد لطرح فيلمه الجديد "الفلوس" في دور عرض السينما، ويشاركه العمل كل من زينة، وعائشة بن أحمد، وخالد الصاوي، كما أن آخر ألبوماته الغنائية البوم "عيش بشوقك" تم طرحه في عام 2018.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تامر حسني يشكر أحد معجبيه لهذا السبب

وجهت رسالة لتوءمها.. زينة تعتذر لـ انغام

حفل تامر حسني المقبل .. الموعد والمكان

اليوم.. تامر حسني يحيي حفلا غنائيا في جامعة مصر

أحمد عصام يقدم وصلة استعراضية قبل حفل تامر حسني في جامعة مصر

تامر حسني يبدأ حفله في جامعة مصر الدولية بأغنية عيش بشوقك

ترشيحاتنا

البدرى VS أجيرى.. 12 وجها جديدا و11 ضحية ومحمد صلاح صداع في رأس الأثنين

الإفتاء تكشف عن صلاة تغفر الذنوب.. ويجوز أداؤها بعد صلاة العصر

فى أحدث ظهور لها.. هنا الزاهد برفقة نعومي وكاميليا كريم فهمي

طريقة تحضير كشري الحلة الواحدة مع الشيف توتا مراد..فيديو

استنساخ .. هبة مجدي بإطلالة ملكية في أول ظهور مع عائلتها

دعاء رزق المال أوصى الرسول به.. ردده فى الصباح

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مستعجلين ع الشتا.. 4 فنانات يتألقن بـ الفرو والملابس الثقيلة

استنساخ .. هبة مجدي بإطلالة ملكية في أول ظهور مع عائلتها

احذر.. أسماك تتناولها يومياً تحتوي على دودة مميتة