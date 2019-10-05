تامر حسني: عزت أبوعوف من أنضف قلوب الدنيا

نشر الفنان تامر حسني، فيديو للفنان الراحل عزت أبوعوف، وهو يتحدث عنه قبل وفاته، حيث قال عزت أبو عوف في الفيديو: "تامر من أفضل الناس اللي بحب أشتغل معاهم".



وعلق "تامر" على الفيديو قائلا: "حبيب قلبي دكتور عزت أبو عوف الله يرحمه ويحسن إليه فعلا أجمل وأنضف قلوب اللي في الدنيا".



يذكر أن تامر حسني يستعد لطرح فيلمه الجديد "الفلوس" في دور عرض السينما، ويشاركه العمل كل من زينة، وعائشة بن أحمد، وخالد الصاوي، كما أن آخر ألبوماته الغنائية البوم "عيش بشوقك" تم طرحه في عام 2018.