الشوط الأول.. ريال مدريد يتقدم على غرناطة في الدوري الإسباني وهازارد يسجل

بالتخصص في شباك غرناطة👌



كريم بنزيما في الليجا هذا الموسم :

⚽️سجل : 6 أهداف

🏹صنع : أسيست .pic.twitter.com/n8QS1CA8wb — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 5, 2019

أنهى نادي ريال مدريد الشوط الأول من مباراته أمام ضيفه نادي غرناطة ، متقدمًا عليه بهدفين نظيفين ، وذلك في المباراة التي تقام الآن ، ضمن منافسات الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإسباني.لم يمهل لاعبو ريال مدريد سوى دقيقتين ، حيث استطاع الفرنسي كريم بنزيما تسجيل الهدف الأول، بعد تمريرة رائعة من زميله الويلزي جاريث بيل ، ليسكنها بنزيما في الشباك معلنًا عن الهدف الأول للميرنجي.حاول بعدها لاعبو الريال تعزيز النتيجة ، حيث سدد لاعبوه 6 تسديدات منها 4 على المرمى ، وبلغت نسبة استحواذهم على الكرة بنسبة 64%، حتى تكلل مجهودهم بالنجاح ، ليضيف البلجيكي إيدين هازارد الهدف الثاني في الدقيقة 47 ، موقعًا على أول أهدافه في الليجا.يذكر أن ريال مدريد يحتل صدارة الترتيب برصيد 15 نقطة ، بينما يحتل غرناطة المركز الثاني برصيد 14 نقطة.