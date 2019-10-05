Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الشوط الأول.. ريال مدريد يتقدم على غرناطة في الدوري الإسباني وهازارد يسجل

السبت 05/أكتوبر/2019 - 04:57 م
كريم بنزيما مهاجم
كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد
Advertisements
إسماعيل محمود
أنهى نادي ريال مدريد الشوط الأول من مباراته أمام ضيفه نادي غرناطة ، متقدمًا عليه بهدفين نظيفين ، وذلك في المباراة التي تقام الآن ، ضمن منافسات الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإسباني.

لم يمهل لاعبو ريال مدريد سوى دقيقتين ، حيث استطاع الفرنسي كريم بنزيما تسجيل الهدف الأول، بعد تمريرة رائعة من زميله الويلزي جاريث بيل ، ليسكنها بنزيما في الشباك معلنًا عن الهدف الأول للميرنجي.

حاول بعدها لاعبو الريال تعزيز النتيجة ، حيث سدد لاعبوه 6 تسديدات منها 4 على المرمى ، وبلغت نسبة استحواذهم على الكرة بنسبة 64%، حتى تكلل مجهودهم بالنجاح ، ليضيف البلجيكي إيدين هازارد الهدف الثاني في الدقيقة 47 ، موقعًا على أول أهدافه في الليجا.

يذكر أن ريال مدريد يحتل صدارة الترتيب برصيد 15 نقطة ، بينما يحتل غرناطة المركز الثاني برصيد 14 نقطة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بنزيما يفتتح أهداف ريال مدريد في الدوري بهدف في شباك سيلتا .. فيديو

الشوط الأول.. ريال مدريد يتعادل مع فياريال 1 - 1 في الدوري الإسباني

الدوري الاسباني .. ريال مدريد يواصل تعثره ويتعادل إيجابيا مع فياريال 2 - 2

بدون ظهير أيسر وكورتوا.. قائمة ريال مدريد لمباراة غرناطة في الليجا

ترشيحاتنا

عمرو دياب يتألق في حفله بالأردن .. صور

زواج المسلمة من غير المسلم.. تعرف على رأى دار الإفتاء

قرار جمهوري بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالسادس من أكتوبر

ننشر تفاصيل صفقة القرن.. أمريكا تقرر إعلان الخطة بهذا التوقيت

هذه الدولة قتلت القذافي.. 3000 رسالة سرية تكشف كارثة

بعد وفاة زوجته.. احمد السعدنى يوجه رسالة مؤثرة لابنه بمناسبة عيد ميلاده

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مستعجلين ع الشتا.. 4 فنانات يتألقن بـ الفرو والملابس الثقيلة

استنساخ .. هبة مجدي بإطلالة ملكية في أول ظهور مع عائلتها

احذر.. أسماك تتناولها يومياً تحتوي على دودة مميتة