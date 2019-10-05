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برلمان

القصبي يهنىء الرئيس السيسي والقوات المسلحة وشعب مصر بذكرى انتصار أكتوبر

السبت 05/أكتوبر/2019 - 05:12 م
عبد الهادي القصبي
عبد الهادي القصبي
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فريدة محمد
هنأ رئيس ائتلاف دعم مصر وزعيم الاغلبية البرلمانية الدكتور عبد الهادى القصبى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهوريَّة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والقوات المسلحة الباسلة، وشعب مصر العظيم، بمناسبة الذكرى 46 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وقال القصبى فى بيان له منذ قليل أن ذكرى السادس من أكتوبر خير مثال على تضحيات قواتنا المسلحة لبناء الوطن والدفاع عنه ومازالت التضحيات تتواصل وتسجل بأحرف من نور تلك الدروس التى تثبت فيها كل يوم قواتنا الباسلة المسلحة أن للوطن درع وسيف وأننا ماضون نحو بناء مصر الجديدة .
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