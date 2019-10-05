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ديني

كيف تخرج زكاة التمور؟ الشيخ عبدالله المصلح يجيب

السبت 05/أكتوبر/2019 - 05:08 م
كيف تخرج زكاة التمور؟
كيف تخرج زكاة التمور؟
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مـــحـــمــــد مــجــــــدي
أجاب الشيخ الدكتور عبدالله المصلح، على استفسار عن كيفية إخراج زكاة التمور، مؤكدا أن إخراج هذه الزكاة واجبة.

وقال الشيخ عبدالله المصلح، خلال تقديمه برنامج «مشكلات من الحياة» المذاع على فضائية «إقرأ»: «إن زكاة التمور واجبة إذا بلغت 5 أوسق، والوسق يساوي 60 صاعا».

وتابع أن زكاة التمور مثلها مثل الزروع، تبلغ 5% إذا كانت تسقى بالمكاينة، أما إذا كانت تسقى بماء السماء فإن زكاتها تبلغ 10%.

وعن الأموال الناتجة من التجارة في التمور، فإذا استمر لدى المستفيد لمدة عام أو ما يبقى منه بعد مضي العام، فإن عليه زكاة تبلغ 2.5%.
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