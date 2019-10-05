عمليات جراحية وعلاج بالمجان .. اعرف تفاصيل قافلة سعاد كفافي بالوادي الجديد

بدأت قافلة سعاد كفافى أعمالها بمركز الداخلة بمحافظة الوادى الجديد، وشهد اليوم الأول لها إقبالا كبيرا من المواطنين حيث تم توقيع الكشف الطبي على ١٧٧٧ مواطنا ومواطنة، وتم تحويل عدد ٥٩ حالة إلى المستشفي وذلك تحت رعاية اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد .



وأوضح كمال ابراهيم رئيس مركز الداخله أن القافلة تستمر في عملها حتى يوم الإثنين الموافق 7 /10 /2019 بمدرسة موط الثانوية التجارية ومواعيد عملها من الساعة العاشرة صباحا وحتى الخامسة مساء.



وأضاف أن فريق القافلة يتكون من ٩٥ عضوا في تخصصات "باطنة - رمد - مخ وأعصاب - جراحة عامة - عظام - قلب - أسنان - أنف وأذن - جراحة - موجات صوتية على القلب - أشعة تشخيصية" بالإضافة إلى أطباء صيدله وفنيين اشعه وتحاليل ومهندسي الأجهزة.



وأكد رئيس القافله أنه سيتم التعامل مع الحالات الحرجة وخاصة التي تستلزم تدخلا جراحيا أو فحوصات دقيقة بشكل مختلف، وذلك بالقيام بتحويلها إلى مستشفى سعاد كفافى الجامعى بمدينة 6 أكتوبر من أجل استكمال مراحل العلاج، فى إطار التزام وطنى وإنسانى ومجتمعى تنتهجه جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بهدف تقديم خدماتها الطبية إلى المرضى فى مختلف المحافظات.

