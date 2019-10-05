Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

عمليات جراحية وعلاج بالمجان .. اعرف تفاصيل قافلة سعاد كفافي بالوادي الجديد

السبت 05/أكتوبر/2019 - 07:49 م
قافلة سعاد كفافي
قافلة سعاد كفافي بالوادي الجديد
Advertisements
منصور ابوالعلمين
بدأت قافلة سعاد كفافى أعمالها بمركز الداخلة بمحافظة الوادى الجديد، وشهد اليوم الأول لها إقبالا كبيرا من المواطنين حيث تم توقيع الكشف الطبي على ١٧٧٧ مواطنا ومواطنة، وتم تحويل عدد ٥٩ حالة إلى المستشفي وذلك تحت رعاية اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد .

وأوضح كمال ابراهيم رئيس مركز الداخله أن القافلة تستمر في عملها حتى يوم الإثنين الموافق 7 /10 /2019 بمدرسة موط الثانوية التجارية ومواعيد عملها من الساعة العاشرة صباحا وحتى الخامسة مساء.

وأضاف أن فريق القافلة يتكون من ٩٥ عضوا في تخصصات "باطنة - رمد - مخ وأعصاب - جراحة عامة - عظام - قلب - أسنان - أنف وأذن - جراحة - موجات صوتية على القلب - أشعة تشخيصية" بالإضافة إلى أطباء صيدله وفنيين اشعه وتحاليل ومهندسي الأجهزة.

وأكد رئيس القافله أنه سيتم التعامل مع الحالات الحرجة وخاصة التي تستلزم تدخلا جراحيا أو فحوصات دقيقة بشكل مختلف، وذلك بالقيام بتحويلها إلى مستشفى سعاد كفافى الجامعى بمدينة 6 أكتوبر من أجل استكمال مراحل العلاج، فى إطار التزام وطنى وإنسانى ومجتمعى تنتهجه جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بهدف تقديم خدماتها الطبية إلى المرضى فى مختلف المحافظات.
Advertisements

ترشيحاتنا

تحديد حجم الاصابة ومدة الغياب.. الجهاز الفنى لـ منتخب مصر يطمئن على نجم الأهلي

فايلر يستبعد 5 لاعبين من قائمة الأهلي أمام أسوان

اهم الاخبار .. بشرى سارة من متحدث الرئاسة .. تفاصيل صفقة القرن .. الوساطة في أزمة سد النهضة

على طريقة بديع ومرسي.. الديهى: أردوغان مصاب بمرض خطير.. تفاصيل

بسام راضي يكشف الهدف من نقل الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة

مفاجأة.. أسعار الوقود ستنخفض فى هذه الحالة.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون طرحة زفاف.. شاهد.. زوجة حسني عبد ربه الثانية في الكوشة

بـ الجاكيت الجلد.. ريهام أيمن تنشر صورة رومانسية مع زوجها بفرنسا

انتبه.. علامات تشير إلى إصابة التفاح بـ الصدأ